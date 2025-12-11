FSV 63 Luckenwalde: "Gastspiele beim Chemnitzer FC sind besonders"

Große Bühne zum Jahresende

Das Duell im Stadion an der Gellertstraße kommt mit einem besonderen Rahmen daher „Gastspiele beim Chemnitzer FC sind immer besonders. Ein großer Verein und ein tolles Stadion warten auf uns“, beschreibt Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel die Atmosphäre, die den FSV am Samstag erwartet.

Für Luckenwalde ist es das letzte Spiel vor der Winterpause – ein finaler Kraftakt, bei dem die Mannschaft an die starke Performance aus dem Match gegen Erfurt anknüpfen möchte.

Tabellarisch auf Augenhöhe – aber mit klarer Warnung

Die Tabelle zeigt die Nähe beider Teams: Luckenwalde steht mit 25 Punkten auf Rang neun, Chemnitz mit 24 Zählern nur einen Platz dahinter. Diese Ausgangslage macht die Partie zu einem unmittelbaren Duell um die oberen Tabellenregionen.

Gleichzeitig weiß Brösel, dass die Aufgabe eine hohe Hürde ist: „Auswärtspunkte für den FSV in Chemnitz sind nicht an der Tagesordnung.“ Die Bilanz zeigt klar, wie schwer es Luckenwalde dort hat.

Doch das Team bringt eine große Stärke mit, die viele Spiele in dieser Hinrunde geprägt hat: eine beeindruckende Intensität in den Duellen. „Bekommen wir unsere bisherige Intensität der Hinrunde auf den Platz, so werden wir auch Samstag schwer zu schlagen sein“, so Brösel.

Ein starker letzter Eindruck gegen Erfurt

Der 1:1-Punktgewinn vergangenen Samstag gegen den FC Rot-Weiß Erfurt verleiht Rückenwind. Trotz frühem Rückstand zeigte Luckenwalde eine leidenschaftliche Reaktion, hielt Erfurts gefährliche Umschaltmomente in Schach und belohnte sich durch das Tor von Tim Luis Maciejewski.

Es war ein Spiel, das zeigte, wie stabil und mutig der FSV auftreten kann, wenn er seine Struktur findet – und wie sehr dieses Team gewillt ist, auch gegen Topgegner zu bestehen.

Erinnerungen an das Hinspiel: Ein Sieg, der Mut macht

Das erste Aufeinandertreffen der Saison gegen Chemnitz endete im Werner-Seelenbinder-Stadion mit einem 2:1-Sieg für Luckenwalde. Seinerzeit trafen Sofiene Rachid Jannene und Mike Bachmann, während das Team taktisch stark und konzentriert agierte.

Obwohl solche Spiele keine Garantie sind, geben sie Orientierung und zeigen: Der FSV kann Chemnitz schlagen, wenn er seine klaren Prinzipien auf den Platz bringt.

Kaderlage kurz vor Weihnachten – gemischtes Bild

„Personell gibt es leider noch einige Wackelkandidaten“, sagt Brösel. Welche Spieler letztlich zur Verfügung stehen, bleibt bis kurz vor Anpfiff offen. Klar ist aber, dass die Mannschaft trotz angeschlagener Akteure ihre Bereitschaft nicht verlieren wird.

Der Anspruch zum Abschluss eines starken Jahres

Die 25 Punkte aus den bisherigen 17 Spielen markieren ein erfolgreiches Jahr 2025 für den Verein. Genau deshalb formuliert Brösel zum Jahresausklang einen klaren Wunsch: „Wir würden mit einem Punktgewinn eine Schleife um das erfolgreiche sportliche Jahr 2025 binden.“

Es ist ein Ziel, das nicht nur sportlich motiviert, sondern auch emotional. Denn der FSV 63 hat sich in dieser Saison Respekt erarbeitet – mit mutigem Fußball, starken Einzelaktionen und einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die Lust auf die kommenden Spiele macht.

Vorfreude auf ein intensives Finale

Am Samstag um 14 Uhr wird der FSV 63 Luckenwalde im Spiel beim Chemnitzer FC noch einmal alles hineinwerfen. Ein letzter Fight, ein letztes Ausrufezeichen vor der Winterpause – und vielleicht der Punkt, der das Jahr perfekt abrundet.

Denn eines steht fest: Dieses Team hat sich vorgenommen, sein 2025 nicht einfach ausklingen zu lassen, sondern es würdig zu vollenden.