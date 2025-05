FSV 63 Luckenwalde: „Ganz Luckenwalde hat den Punkt festgehalten“

Im letzten Spiel der Saison hat der FSV 63 Luckenwalde den entscheidenden Punkt geholt und sich mit einem 0:0 gegen die VSG Altglienicke den Verbleib in der Regionalliga Nordost gesichert. In einer nervenaufreibenden Partie stemmte sich die Mannschaft mit aller Kraft gegen den Druck – und wurde belohnt. Die bessere Tordifferenz entschied am Ende zu Gunsten der Luckenwalder. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen.