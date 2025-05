FSV 63 Luckenwalde: „Ganz klares Ziel – das Derby zu ziehen“

Nach Erfurt: Emotionen verarbeiten – Fokus neu ausrichten

Der vergangene Spieltag steckt tief in den Knochen. Die 2:3-Niederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt war ein Spiel mit allem, was Fußball dramatisch macht: drei Elfmeter für den FSV, zwei davon verschossen, ein 0:3-Rückstand nach 27 Minuten, ein furioses Comeback – aber am Ende keine Punkte.

„Es galt natürlich im ersten Schritt, erstmal dieses sehr kuriose und dieses wirklich wahnsinnige Spiel aus Erfurt zu verarbeiten in seiner Art und Weise“, sagt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, vor dem 33. Spieltag. „Und ich glaube, dass wir das gut hinbekommen haben.“

Die Mannschaft hat die Niederlage aufgearbeitet, die Woche über konzentriert gearbeitet. „Bisher eine sehr konzentrierte Woche. Viele Spieler aus dem Kader stehen zur Verfügung“, so Brösel. Ein positives Zeichen im Angesicht der vielleicht wichtigsten Partie der Saison.

Personal: Zwei Ausfälle, sonst fast alle an Bord

Verzichten muss Trainer Michael Braune weiterhin auf Arne Rühlemann und Christian Flath. Beide werden gegen Babelsberg definitiv fehlen. „Ansonsten stehen soweit erstmal alle zur Verfügung. Ein, zwei Blessuren geht es dann noch abzuklären, aber nichts Unnormales“, gibt Brösel Entwarnung.

Gerade mit Blick auf die körperlich intensive Schlussphase einer Saison kann jeder gesunde Spieler den Unterschied machen. In Erfurt zeigte das Team große Moral – nun gilt es, diese Haltung ins Derby zu übertragen.

Derby mit Bedeutung – sportlich und emotional

Es ist nicht irgendein Spiel. Der Vergleich mit Babelsberg ist ein Brandenburg-Duell – und für beide Teams von hoher Bedeutung. „Uns wird sicherlich im Kali, dadurch dass Babelsberg selbst auch noch nicht ganz durch ist, auf jeden Fall eine heiße Partie erwarten“, sagt Brösel.

Babelsberg steht mit 34 Punkten auf Rang 13, ist rechnerisch noch nicht gesichert. Der Gastgeber wird sich also nicht zurücklehnen. Dazu kommt ein emotionaler Aspekt: „Gleichzeitig ist es ja auch noch das letzte Heimspiel von Daniel Frahn. Von daher wird es da sicherlich einfach ein besonderes Momentum, auch für den Gastgeber“, so Brösel.

„Alles auf dem Platz wegblenden“ – Konzentration auf das eigene Spiel

Doch beim FSV will man sich nicht von Nebengeräuschen beeinflussen lassen. Brösel macht unmissverständlich klar: „Wir müssen das alles auf dem Platz wegblenden und unser Ding da durchziehen.“ Die Zielsetzung ist ebenso eindeutig: „Ganz klares Ziel, das Derby zu ziehen, um ganz wichtige Punkte zu sammeln.“

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2. Nach einem Rückstand drehte der FSV die Partie durch Treffer von Simon Gollnack (52.) und Philipp Kühn (56.), ehe Ruwen Werthmüller (83.) für Babelsberg ausglich. Schon damals war es ein offener Schlagabtausch – und ein Spiel, das zeigte, wie eng beide Teams beieinander liegen.

Tabellenlage: Ausgangslage bleibt angespannt

Der FSV 63 Luckenwalde rangiert auf dem 17. Tabellenplatz mit 28 Punkten. Zwei Zähler fehlen auf Eilenburg und Viktoria Berlin (je 30). Die Ausgangslage ist klar: Punkte sind Pflicht – und im Idealfall ein Sieg, um mit einer besseren Ausgangsposition in den letzten Spieltag zu gehen.

„Wir kennen die Tabellensituation, wir wissen, worum es jetzt geht“, sagt Brösel. Und weiter: „Wir wissen natürlich auch, in welchen Konstellationen man dann Samstag nach Abpfiff da stehen kann.“

Schicksal in eigener Hand

Noch kann der FSV alles selbst entscheiden. „Es ist definitiv unser Ziel, unser Schicksal auch in diesem Spiel in die eigene Hand zu nehmen“, betont Brösel. Hilfe von außen will man sich nicht erhoffen. „Nicht darauf zu warten, dass uns irgendjemand irgendwie hilft oder irgendwo das Glück eintritt, sondern selbst dafür zu sorgen, dass wir unsere Tabellensituation verbessern können.“

Mit einem Sieg in Babelsberg würde Luckenwalde wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt sein. Dann käme es am 34. Spieltag zu einem echten Finale – in eigener Hand, mit Rückenwind und der Möglichkeit, eine dramatische Saison zu einem guten Ende zu bringen.

Letztes Auswärtsspiel – letzte Chance?

Das Spiel im Karl-Liebknecht-Stadion ist die letzte Auswärtspartie der Regionalliga-Saison. Noch einmal geht es für das Team aus der eigenen Komfortzone heraus – rein in eine hitzige Derbyatmosphäre. Und genau dort liegt die Chance. Wer jetzt kühlen Kopf bewahrt, wer mutig, entschlossen und diszipliniert auftritt, kann die Saison in eine neue Richtung lenken.

„Vor dem letzten Spieltag eine bessere Ausgangsposition haben, um nachher die Klasse zu halten – das ist ganz klar das Ziel“, stellt Brösel unmissverständlich klar.

Ein Spiel, das mehr ist als nur drei Punkte

Das Duell zwischen Babelsberg und Luckenwalde ist mehr als ein Lokalderby. Es ist ein Schlüsselspiel. Für den SV Babelsberg 03, der die Liga absichern will. Und für den FSV 63 Luckenwalde, der um seine sportliche Existenz kämpft.

Die Bühne steht. Die Bedeutung ist allen klar. Jetzt geht es darum, das Spiel zu prägen – und endlich zu belohnen, was in dieser Saison oft zu kurz kam: Einsatz, Moral und unbedingter Wille.