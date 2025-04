FSV 63 Luckenwalde: "Ganz klar unser Ziel, dort einen Dreier zu holen"

Duell im Tabellenkeller

Am Samstag um 13 Uhr ist der FSV 63 Luckenwalde beim Tabellenletzten VFC Plauen gefordert. Die Ausgangslage vor dem 30. Spieltag der Regionalliga Nordost könnte kaum klarer sein: Der Vorletzte reist zum Letzten. Beide Teams trennen vor dem direkten Duell sieben Punkte. Während die Gastgeber aus dem Vogtland mit 18 Zählern am Tabellenende stehen, geht Luckenwalde mit 25 Punkten in die Partie – und dem festen Willen, um zu punkten.

Brösel: "Sehr, sehr schwieriges und gleichzeitig sehr wichtiges Spiel"

"Ich glaube, die Bedeutung wird klar, wenn man auf die Tabelle schaut. Vorletzter gegen Letzter. Wir sind auswärts gefordert. Es ist ein sehr schwieriges und gleichzeitig sehr wichtiges Spiel für uns", sagt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde. Dabei ist die personelle Lage angespannt: "Jetzt sieht es gerade nicht so rosig aus und wir müssen hoffen, dass auch wichtige Spieler fürs Wochenende noch fit werden. Auf jeden Fall steht uns nicht die gesamte Truppe zur Verfügung."

Nach der Zwickau-Niederlage: Reaktion gefordert

Der Rückschlag vom vergangenen Wochenende sitzt noch tief. Gegen den FSV Zwickau unterlag Luckenwalde mit 0:1. In einer umkämpften Partie brachte ein Treffer von Jahn Herrmann in der 55. Minute die Entscheidung zugunsten der Sachsen.

Hinspiel gegen Plauen als Mahnung

Dass es gegen Plauen kein Selbstläufer wird, zeigte bereits das Hinspiel. Am 10. Spieltag kassierte Luckenwalde eine 0:1-Heimniederlage gegen den Aufsteiger. Tom Ronny Fischer erzielte damals das Tor des Tages. Auch deshalb ist die Partie in Plauen mit besonderer Brisanz aufgeladen. "Beide Mannschaften brauchen auf jeden Fall den Sieg, um für ihr eigenes Ziel, den Klassenverbleib, weiterhin Chancen zu haben oder die Chancen zu verbessern. Und das ist ganz klar unser Ziel, dort hinzufahren und einen Dreier zu holen", betont Brösel.

Fokus, Mentalität, Entschlossenheit

In dieser Woche habe sich die Mannschaft "schon die ganze Trainingswoche ordentlich reingehauen", um sich auf die Aufgabe vorzubereiten. Dabei sei auch mentale Stärke gefragt: "Ein sehr schwieriges Spiel natürlich auch für den Kopf", sagt Brösel. Denn die Ausgangslage lässt keine Fehler mehr zu. Ein Erfolg könnte Luckenwalde nicht nur bis auf zehn Punkte davonziehen lassen, sondern vielleicht auch eine Bewegung aus dem Tabellenkeller einleiten. "Im besten Fall dann auch vom vorletzten Platz wegzubewegen, nach oben weg. Und das ist ganz klar die Marschroute."

Späte Entscheidungen als Antrieb

Zuvor hatte der FSV in den Heimspielen gegen Hertha BSC II (1:0) und Viktoria Berlin (1:0) spät triumphiert, jeweils in der Nachspielzeit. Dieses späte Momentum fehlt in der Fremde bislang zu häufig. In Plauen soll es anders laufen. Die Gastgeber sind zwar abgeschlagen Letzter, konnten zuletzt aber gegen direkte Konkurrenten immer wieder Nadelstiche setzen. Ein Sieg in Plauen wäre für Luckenwalde nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Statement im Saisonendspurt.

Der Blick ist nach vorn gerichtet

Die Partie in Plauen ist das erste von noch fünf ausstehenden Spielen im Abstiegskampf. Die Aufgabe ist klar umrissen. Hendrik Brösel fasst zusammen: "Dafür hauen wir schon die ganze Trainingswoche ordentlich rein und wollen uns damit bestmöglich auf Samstag vorbereiten." Ein Sieg beim Tabellenletzten könnte den Weg zum Klassenerhalt entscheidend ebnen.