FSV 63 Luckenwalde: "Freitagabend, Flutlicht, Brandenburg-Derby"

Flutlicht, Derby, Emotionen

„Freitagabend, Flutlicht, Brandenburg-Derby. Auf solch eine Partie bei diesen Voraussetzungen kann man sich ja nur freuen“, sagt Luckenwaldes Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel. Die Kulisse verspricht ein intensives Spiel, das beide Fanlager mit Leidenschaft begleiten werden.

Selbstbewusst nach dem Auswärtssieg

Das Selbstvertrauen ist nach dem wichtigen 2:0-Auswärtssieg beim FC Eilenburg groß. „Wir sind in der Liga gut drauf. Die Jungs sind nach dem so wichtigen Auswärtssieg in Eilenburg hungrig auf dieses Duell, das ist zu spüren“, betont Brösel. Der Erfolg in Eilenburg war bereits der siebte Saisonsieg, mit dem sich der FSV 63 Luckenwalde in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost festgesetzt hat.

Fokussiert und personell gut aufgestellt

Auch personell kann Trainer Michael Braune nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Personell sind wir neben den Langzeitverletzten gut aufgestellt“, erklärt Brösel. Der FSV hat in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass er mit Struktur, Leidenschaft und taktischer Disziplin auch gegen spielstarke Gegner bestehen kann.

Maximale Intensität gefordert

Der Respekt vor dem Gegner ist groß, doch der Glaube an die eigene Stärke ebenso. „Wir können sehr gut einordnen, dass die Konstellation vor dem Spiel einfach nur aussagt, dass wir bisher abliefern in der Liga und mehrfach an unsere maximal zu leistende Intensität gekommen sind. Schaffen wir das Freitag erneut, so haben wir eine Chance“, sagt Brösel.

Die Partie verspricht einen offenen Schlagabtausch zweier Mannschaften, die beide über Ballbesitz und Kombinationsspiel kommen. „Babelsberg ist spielstark, möchte wie wir meist aus dem eigenen Ballbesitz kommen. Das wird interessant“, so Brösel weiter.

Zwei Teams mit ähnlicher Philosophie

Mit Blick auf die Tabelle liegen die Rollen klar verteilt: Luckenwalde steht mit 22 Punkten auf Platz sechs, Babelsberg rangiert mit 14 Punkten auf Rang elf. Doch die Gäste haben sich zuletzt stabilisiert und verfügen über einen erfahrenen Kader, der jederzeit in der Lage ist, Spiele zu entscheiden.

Beide Vereine verbindet nicht nur die geografische Nähe, sondern auch der sportliche Respekt. „Wir haben einen guten Austausch zu B03. Wir gehören dem gleichen Landesverband an. Daher ist es auch immer etwas Besonderes. Wir freuen uns drauf!“, so Brösel.

Ein Spiel mit Signalwirkung

Für Luckenwalde geht es nicht nur ums Prestige, sondern auch um die Festigung der Position im oberen Tabellendrittel. Mit einem Sieg könnte der FSV 63 den Anschluss an die Top 5 wahren und seine beeindruckende Saisonbilanz weiter ausbauen.

Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch gewachsen ist. Das Flutlicht-Derby bietet nun die perfekte Bühne, um das nächste Ausrufezeichen zu setzen – in einem Duell, das für beide Seiten mehr als nur drei Punkte bedeutet.