FSV 63 Luckenwalde: „Freitagabend, Flutlicht!“

Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel bringt die Vorfreude auf den Punkt: „Freitagabend, Flutlicht! Wir freuen uns sehr auf das Heimspiel gegen den BFC Preussen. Wir läuten damit die Berliner Wochen ein, die nächsten drei Heimspiele finden alle unter Flutlicht gegen Berliner Teams statt.“

Gelungener Start in Liga und Pokal

Der Auftakt in die neue Saison verlief für den FSV 63 Luckenwalde erfolgreich. Nach drei Ligaspielen stehen bereits sechs Punkte zu Buche, was aktuell Tabellenplatz sechs bedeutet. Besonders wichtig war der jüngste Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg II, den die Luckenwalder mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Diesem Erfolg folgte im Landespokal der souveräne Auftritt in Eisenhüttenstadt. Dort ließ der Regionalligist von Beginn an keinen Zweifel am Weiterkommen aufkommen und gewann klar mit 4:1.

Souverän im Pokal aufgetreten

Beim Gastspiel in Eisenhüttenstadt stellte der FSV die Weichen früh auf Sieg. Matthew Meier eröffnete in der 43. Minute den Torreigen, kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Niklas Kaus (45.+2) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Max Hathaway in der 52. Minute für das 3:0, bevor Lucas Will mit dem 4:0 (55.) endgültig den Deckel draufsetzte. Der späte Ehrentreffer der Gastgeber durch Tony Wernicke per Handelfmeter (83.) änderte nichts mehr am ungefährdeten Erfolg. Mit dieser souveränen Vorstellung nahm der FSV den Schwung für die kommenden Aufgaben in der Liga mit.

Der Blick richtet sich auf Preussen

Nun wartet mit dem BFC Preussen ein Gegner, der als Aufsteiger bisher vier Punkte gesammelt hat und sich damit direkt in der Liga etabliert. Für Luckenwalde gilt es, die eigene Heimstärke zu nutzen. „Wir möchten auf jeden Fall zu Hause punkten am Freitag. Der Kader unserer Gäste ist mit viel Erfahrung ausgestattet. Da gilt es gegenzuhalten“, betont Hendrik Brösel. Mit dieser klaren Ansage macht er deutlich, dass der FSV die Partie ernst nimmt und die Favoritenrolle nicht auf die leichte Schulter legt.

Der Wunsch nach Entwicklung

Neben dem Resultat hat der Sportgeschäftsführer auch die inhaltliche Weiterentwicklung im Blick. „Natürlich möchten wir auch inhaltlich den nächsten Schritt machen nach den ersten Partien und in den nächsten Wochen individuell und als Team besser werden“, erklärt Brösel. Die Mannschaft soll nicht nur Ergebnisse liefern, sondern ihr Spiel weiter verfeinern und in allen Bereichen zulegen.

Personelle Situation entspannt

Die Kadersituation beim FSV ist vor der Partie gegen den BFC Preussen weitgehend positiv. Lediglich die bekannten Langzeitverletzten fehlen, ansonsten steht Trainer Michael Braune der komplette Kader zur Verfügung. Diese personelle Breite erlaubt es dem Trainerteam, flexibel auf die Anforderungen des Spiels zu reagieren und auch taktische Varianten einzusetzen.

Ein besonderer Rahmen

Mit dem Freitagabendspiel unter Flutlicht erwartet die Zuschauer in Luckenwalde ein ganz besonderer Rahmen. „Die Zuschauer dürfen sich denke ich auf den Freitagabend freuen!“, kündigt Hendrik Brösel an. Der Verein setzt auf die Unterstützung der Fans, um den nächsten Heimsieg einzufahren und die positive Stimmung weiterzutragen. Die Flutlichtatmosphäre soll dabei ein zusätzlicher Motivationsschub für die Spieler sein.

Ausblick

Der FSV 63 Luckenwalde geht mit viel Selbstvertrauen und Vorfreude in das Duell mit dem BFC Preussen. Nach dem souveränen Pokalerfolg will die Mannschaft auch in der Liga wieder liefern und vor heimischem Publikum ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Die Voraussetzungen stimmen: gute Form, stabile Kadersituation und eine besondere Atmosphäre unter Flutlicht. Nun gilt es, die eigenen Stärken konsequent auf den Platz zu bringen und die Punkte in Luckenwalde zu behalten.