FSV 63 Luckenwalde: "Es war eine verdiente Niederlage in Jena"

Es waren erst zwei Minuten gespielt, als die Defensive der Luckenwalder das erste Mal entscheidend überwunden wurde. Nach einer Kopfballchance von Emeka Oduah konnte FSV-Torhüter Florian Palmowski den Ball zunächst gut parieren, doch er vermochte es nicht, das Leder zu sichern. Emeka Oduah reagierte am schnellsten und drückte die Kugel aus Nahdistanz über die Linie – es war bereits sein 6. Saisontor. Damit geriet der FSV gegen den von Volkan Uluc trainierten FC Carl Zeiss Jena früh ins Hintertreffen. Jena dominierte die Anfangsphase.

Die Leistung vor der Pause sorgte vereinsintern für deutliche Worte. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel bilanzierte den Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang kritisch: „Es war eine verdiente Niederlage in Jena. In Halbzeit eins hätte uns der Gegner bitter bestrafen können für unsere Leistung.“ Tatsächlich war es phasenweise nur dem Unvermögen der Hausherren oder glücklichen Umständen zu verdanken, dass der Rückstand nicht bereits vor dem Kabinengang deutlicher ausfiel.

Moralische Reaktion nach dem Seitenwechsel

In der Halbzeitpause reagierte Michael Braune personell und brachte Jonas Kühn für Len Neumann sowie Lucas Will für Phillip König in die Partie. Die Umstellungen zeigten Wirkung, und der FSV präsentierte sich nun deutlich mutiger und strukturierter. Hendrik Brösel erkannte den Wandel auf dem Platz an: „In Halbzeit zwei haben wir uns so präsentiert, wie wir das auch erwarten. Jena hält uns durch vergebene Chancen am Leben.“

Vergebliches Anrennen in der Schlussphase

Mit den Einwechslungen von Clemens Koplin für Tim Schleinitz und Niklas Kaus für Matthew Meier versuchte der FSV in der letzten halben Stunde noch einmal alles, um die drohende Niederlage abzuwenden. Die Luckenwalder erarbeiteten sich Spielanteile und suchten den Weg nach vorne. „Wir haben versucht, den Ausgleich noch zu erzielen. Das muss auch so sein, dass man das von außen sieht“, betonte Hendrik Brösel mit Blick auf die Mentalität seiner Elf. Doch trotz der Bemühungen gelang es nicht, die Jenaer Defensive ein weiteres Mal entscheidend in Verlegenheit zu bringen, sodass es beim 1:0 für den Tabellendritten blieb.

Fokus auf das nächste Spitzenduell

Durch die Niederlage steht der FSV 63 Luckenwalde mit 35 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, während Jena den Anschluss an den Hallescher FC und den Spitzenreiter 1. FC Lokomotive Leipzig hält. Lange Zeit zum Hadern bleibt jedoch nicht, denn die englische Woche fordert die Mannschaft unmittelbar weiter. Bereits am kommenden Dienstag wartet die nächste große Herausforderung im Werner-Seelenbinder-Stadion. Hendrik Brösel blickte unmittelbar nach dem Abpfiff voraus: „Dienstag geht es schon weiter mit dem nächsten Spitzenteam Halle.“ Das Nachholspiel gegen den Hallescher FC wird am 07.04.2026 um 19 Uhr angepfiffen.