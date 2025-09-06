FSV 63 Luckenwalde: "Es war ein ungefährdeter Sieg zu jeder Zeit"

Konzentration von Beginn an

Die Luckenwalder stellten früh klar, wer Herr im Haus ist. Bereits nach 20 Minuten eröffnete Mike Bachmann den Torreigen, nur eine Minute später legte Quentin Seidel nach. Damit war die Richtung bereits früh vorgegeben. „De Beginn der ersten Halbzeit war dann noch nicht so klar, dann haben wir aber viele Tore erzielt“, so Brösel mit Blick auf die Entwicklung der Partie. Matthew Meier erhöhte noch vor der Pause auf 3:0.

Treffer im Minutentakt

Nach dem Seitenwechsel nahm die Überlegenheit weiter zu. Fritz Schröder (53.) und erneut Mike Bachmann (54.) sorgten binnen einer Minute für die Vorentscheidung. Tim Luis Maciejewski (64.) und Len Neumann (70.) legten nach, ehe auch Clemens Koplin (74.) seinen Namen auf die Torschützenliste setzte.

„In der zweiten Halbzeit, dann natürlich in der Spielzeit, wurde es dann auch für den Gegner immer schwerer. Und wir haben das sehr seriös und solide hier absolviert“, lobte Brösel die Haltung seiner Mannschaft.

Breite Torschützenliste als Beleg der Qualität

Die Partie entwickelte sich zunehmend zu einem Schaulaufen der Luckenwalder Offensive. Tim Luis Maciejewski erzielte seinen zweiten Treffer (76.), Lucas Will trug sich mit dem 10:0 in die Liste ein (79.), und Max Hathaway setzte den Schlusspunkt mit dem elften Tor (88.).

Bemerkenswert: Gleich neun verschiedene Spieler des Regionalligisten durften sich über Treffer freuen. Diese Breite im Kader unterstreicht die Variabilität und Qualität, die der FSV 63 Luckenwalde derzeit auf den Platz bringt.

Respekt für den Gegner

Trotz des hohen Ergebnisses vergaß Brösel nicht, den Einsatz des Landesligisten zu würdigen: „Der Gegner hat aufopferungsvoll gekämpft.“ Dass Schönow über 90 Minuten alles investierte, wurde auch von den Zuschauern mit Respekt bedacht. „Wir sind froh, dass wir in der nächsten Runde sind. Und genau, den Gegner wünschen wir alles erdenklich Gute. Es war ein sehr guter Rahmen. Es war hier wunderbar, das ist freundlich. Undso soll es ja sein“, erklärte Brösel.

Bedeutung für den Wettbewerb

Für den FSV 63 ist der Pokal nicht nur ein Nebenschauplatz. Schon vor dem Duell hatte Brösel betont, dass man den Wettbewerb ernst nehme und ehrgeizig angehe. Mit dem Einzug in die nächste Runde bestätigte die Mannschaft diesen Anspruch eindrucksvoll. Gleichzeitig bietet der klare Erfolg auch Spielern, die in der Liga weniger Spielzeit bekommen, wertvolle Wettkampfpraxis.

Ein klares Signal vor Leipzig

Mit dem Kantersieg im Rücken richtet sich der Blick nun wieder auf die Regionalliga Nordost. Dort wartet am Samstag, 13. September, das schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Auf die Luckenwalder kommt eine besonders anspruchsvolle Aufgabe zu.

Fazit

Der FSV 63 Luckenwalde hat sich mit einem 11:0-Erfolg beim Schönower SV souverän für die nächste Runde des Brandenburger Landespokals qualifiziert. Die Mannschaft zeigte sich konzentriert, variabel und torgefährlich. Gleichzeitig stellte sie unter Beweis, dass sie den Wettbewerb mit der nötigen Ernsthaftigkeit annimmt. „Wir haben das sehr seriös und solide hier absolviert“, sagte Brösel – ein Satz, der das Spiel in Schönow treffend zusammenfasst.