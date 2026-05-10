FSV 63 Luckenwalde: "Es war auf jeden Fall ein sehr gelungener Rahmen"

– Foto: Stefan Fiebiger

Im letzten Heimauftritt unter Trainer Michael Braune unterlag der FSV 63 Luckenwalde am 33. Spieltag der Regionalliga Nordost heute dem BFC Dynamo mit 0:1. Vor einer stimmungsvollen Kulisse im Werner-Seelenbinder-Stadion standen neben dem sportlichen Geschehen vor allem die emotionalen Verabschiedungen langjähriger Weggefährten im Fokus. Während die Gastgeber spielerisch gefielen, verbuchten die Berliner das glücklichere Ende für sich und entführten die drei Punkte durch einen Treffer in der Schlussphase.

Für den Verein und seine Anhänger war der heutige Sonntag mehr als ein gewöhnlicher Spieltag. Im Mittelpunkt standen die Verdienste von Akteuren, die den Verein über Jahre geprägt haben. „Es war auf jeden Fall ein sehr gelungener Rahmen für das letzte Heimspiel der Saison. Natürlich auch emotional mit der Verabschiedung von Michael Braune und Christian Flath“, konstatierte Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel gegenüber FuPa im Rückblick auf die feierlichen Momente vor dem Anpfiff. Trainer Michael Braune wird den Verein bekanntlich zum Saisonende verlassen und sich dem Ligarivalen SV Babelsberg 03 anschließen.

Spielerische Qualität ohne den letzten Ertrag

Auf dem Rasen zeigte die Luckenwalder Mannschaft von Beginn an, dass sie gewillt war, ihrem Trainer ein positives Abschiedsgeschenk zu bereiten. Hendrik Brösel fand lobende Worte für den Auftritt: „Wir haben insgesamt ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, die Zuschauer haben auf jeden Fall etwas zu sehen bekommen. Es war eine sehr spielerisch ordentliche Leistung von unseren Jungs.“ Dennoch fehlte in der Offensive die letzte Durchschlagskraft gegen die Berliner Defensive. „Es gab Halbmöglichkeiten, aber keine Riesenchancen waren dabei gewesen“, bilanzierte Brösel die Offensivbemühungen.

Aluminiumtreffer und der entscheidende Lucky Punch

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste den Druck und näherten sich dem Gehäuse von Kevin Rene Tittel mehrfach gefährlich an. Das Aluminium sollte dabei eine entscheidende Rolle spielen. „Der BFC hatte in der zweiten Halbzeit zwei Lattentreffer. Einmal nach Freistoß, einmal aus dem Spiel heraus“, schilderte Hendrik Brösel die brenzligen Szenen. In der 79. Minute fiel schließlich der einzige Treffer des Tages: Nach dem zweiten Lattentreffer der Berliner schaltete Moritz Polte am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 0:1.

Luckenwalde versuchte durch die Einwechslungen von Phillip König, Sofiene Rachid Jannene, Max Hathaway, Niklas Kaus und Lucas Will noch einmal Impulse zu setzen, blieb jedoch ohne Torerfolg. Brösel ordnete das Ergebnis differenziert ein: „Der Abpraller nach dem zweiten Lattenkracher führte dann auch zum Siegtreffer. Aus meiner Sicht war der BFC heute der glückliche Sieger. Auch nicht unverdient, aber dann eben auch glücklich.“

Fokus auf den Saisonabschluss

Nach der knappen Niederlage belegt der FSV 63 Luckenwalde mit 42 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Für die Luckenwalde geht es nun in die letzte Trainingswoche der laufenden Spielzeit. „Wir gehen jetzt in die letzte Trainingswoche. Wir freuen uns nochmal auf ein Auswärtsspiel in Meuselwitz“, gab Hendrik Brösel die Richtung vor. Am Samstag, 16. Mai 2026, gastiert der FSV beim ZFC Meuselwitz. Das Ziel für das Finale ist klar gesteckt: „Wir wollen dort nochmal versuchen, unsere Saison maximal gut abzuschließen. Mit einem Auswärtserfolg. Und das ist ganz klar auch die Marschroute für nächste Woche.“