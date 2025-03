FSV 63 Luckenwalde: „Es ist eine tolle Chance und etwas Besonderes“

Pokalhalbfinale als große Chance

„Wir freuen uns natürlich riesig auf die Partie. Es ist eine tolle Chance und immer etwas Besonderes für uns, die Möglichkeit zu haben, ins Finale einzuziehen“, betont Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde. Die Regionalliga-Saison gestaltet sich für Luckenwalde als schwieriger Kampf gegen den Abstieg. Ein Erfolg im Pokal könnte der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind für die restlichen Ligaspiele geben.

Duell auf Augenhöhe trotz Ligaunterschied

Obwohl der FSV 63 Luckenwalde als Regionalligist auf dem Papier der Favorit ist, warnt Brösel vor dem Gegner: „Wir wissen, dass wir auf einen Gegner treffen, der uns genau diesen Weg jetzt auch schon mehrfach verwehrt hat. Es ist eine sehr erfahrene Mannschaft mit richtig guten Kickern drin, die jetzt Dritter der Oberliga ist. Sie spielen eine sehr positive Runde und gehen dementsprechend natürlich auch mit sehr viel Selbstvertrauen in die Partie.“

Tatsächlich hat sich Krieschow in der Oberliga als starkes Team präsentiert und bewiesen, dass sie auch gegen höherklassige Gegner bestehen können. In der vorherigen Runde setzten sie sich im Elfmeterschießen gegen den Nord-Oberligisten FSV Optik Rathenow durch und zeigten dabei starke Nerven.

Brösel macht daher klar, dass der vermeintliche Klassenunterschied in einem Pokalspiel nicht immer entscheidend ist: „Favoriten hin und her und Liga-Zugehörigkeit. Es spielt der Dritte der Oberliga gegen den Vorletzten der Regionalliga, von daher ist es ein Duell auf Augenhöhe.“

Luckenwalde reist mit Unterstützung an

Das Halbfinale wird in Krieschow vor einer stimmungsvollen Kulisse stattfinden. Neben den heimischen Fans wird auch der FSV 63 Luckenwalde von seinen Anhängern unterstützt. „Wir freuen uns riesig, dass wir hier ein bisschen mehr dabei sind. Wir hatten einen guten Vorverkauf, es werden auch Fanbusse fahren und dementsprechend freuen wir uns auch da auf die Unterstützung unserer Anhänger vor Ort“, erklärt Brösel. Die Mannschaft kann sich also nicht nur auf ein intensives Spiel, sondern auch auf lautstarke Unterstützung von den Rängen freuen.

Kadersituation nach englischen Wochen angespannt

Die hohe Belastung der vergangenen Wochen hat Spuren hinterlassen. Nach mehreren intensiven Spielen in der Regionalliga ist die Personalsituation nicht optimal. „Es gibt ein, zwei Ausfälle, die jetzt quasi nach den englischen Wochen noch nicht wieder fit sind, aber insgesamt weiterhin eine gute, ordentliche Kaderbreite“, so Brösel zur personellen Lage.

Trotz der Strapazen geht das Team mit großer Motivation in die Partie. Die Spieler wissen, dass sie nur noch einen Schritt vom Finale entfernt sind und werden alles daransetzen, diesen zu gehen.

Regionalliga: Enttäuschung in Greifswald

Am vergangenen Wochenende trat der FSV 63 Luckenwalde in der Regionalliga beim Greifswalder FC an und musste eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. In einer ausgeglichenen Partie fiel der entscheidende Treffer bereits in der 20. Minute durch Rudolf Ndualu. Die Niederlage bedeutete einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, doch nun richtet sich der Blick voll auf den Pokal.

Viertelfinale: Luckenwalde souverän, Krieschow mit Zittersieg

Im Viertelfinale des Landespokals setzte sich der FSV 63 Luckenwalde mit 4:0 beim SV Falkensee-Finkenkrug durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten Niklas Geisler und Philipp Kühn mit ihren Treffern den Grundstein für den Erfolg. Nach der Pause war es erneut Kühn, der mit seinem zweiten Treffer das Spiel vorzeitig entschied. Geisler setzte mit seinem zweiten Tor in der 79. Minute den Schlusspunkt.

Ganz anders verlief das Viertelfinale für Krieschow, das sich in einem echten Pokalkrimi gegen den Nord-Oberligisten FSV Optik Rathenow erst im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Nach einem packenden Spiel, das nach 120 Minuten mit 1:1 endete, avancierte Manuel Seibt mit seinem verwandelten Elfmeter zum Matchwinner für Krieschow. Insgesamt vergaben mehrere Spieler auf beiden Seiten ihre Strafstöße, sodass das Weiterkommen bis zum letzten Moment auf der Kippe stand.

Fazit: Ein Spiel mit hoher Bedeutung

Der FSV 63 Luckenwalde geht hochmotiviert in das Pokalhalbfinale beim VfB 1921 Krieschow. Trotz der schwierigen letzten Wochen will das Team alles daransetzen, den Einzug ins Finale perfekt zu machen. Krieschow wird sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben und als Drittplatzierter der Oberliga mit viel Selbstvertrauen auftreten. Es erwartet die Zuschauer ein spannendes und umkämpftes Spiel, in dem sich entscheiden wird, wer den Traum vom Pokalsieg weiterleben darf.