FSV 63 Luckenwalde: "Es ist eine sehr bittere Heimniederlage"

– Foto: Stefan Fiebiger

Am 4. Spieltag der Regionalliga Nordost erlitt der FSV 63 Luckenwalde heute eine schmerzhafte 2:3-Heimniederlage gegen den Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Vor 626 Zuschauern konnte die Mannschaft von Trainer Patrick Weiser einen kurzzeitigen Rückstand ausgleichen, musste sich durch einen späten Gegentreffer in der Schlussphase jedoch geschlagen geben.

Im Werner-Seelenbinder-Stadion erwischte der FSV 63 Luckenwalde vor 626 Zuschauern zunächst einen vielversprechenden Start. In der 17. Spielminute brachte Fabio Schneider die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn der Aufsteiger SV Tasmania Berlin schlug postwendend zurück. Erich Berko erzielte in der 29. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Tahsin Cakmak nur drei Minuten später in der 32. Spielminute per Handelfmeter die Partie drehte und auf 1:2 für die Gäste stellte.

Erlösung durch Pilger und der späte K.-o.-Tropfen

Die Luckenwalder kamen mit viel Schwung aus der Kabine und belohnten sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. In der 47. Spielminute köpfte Felix Pilger das Tor zum 2:2-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Entscheidungstreffer drängten. Das bessere Ende hatten schließlich die Gäste für sich, als Rintaro Yajima in der 86. Spielminute einen Konter zum 2:3-Endstand vollendete.

Tief enttäuschte Reaktionen der sportlichen Leitung

Nach dem Schlusspfiff zeigte man sich im Lager der Luckenwalder tief getroffen vom Ausgang der Begegnung. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete den Spielverlauf gegenüber FuPa so ein: „Es ist eine sehr bittere Heimniederlage. Wir kommen ordentlich in die Partie, gehen durch einen sehenswerten Schuss aus dem Rückraum von Schneider in Führung. Innerhalb von fünf Minuten kommt Tasmania per Doppelschlag zur Führung, unter anderem per Handelfmeter. Anschließend war bei uns eine große Verunsicherung anzumerken. Wir kommen perfekt in Halbzeit zwei und treffen in Minute 46 mit dem besten Angriff des Spiels durch Felix Pilger per Kopf. Im Anschluss ist es eine offene Partie. Wir haben in der 78. Minute die größte Chance zur Führung per Kopfball von Felix Pilger. Hinten heraus bekommen wir durch einen Konter das 2:3. Wenn man zu Hause drei Gegentore frisst, dann verliert man zu Recht.“

Die aktuelle Platzierung in der Regionalliga Nordost

Durch diese Niederlage belegt der FSV 63 Luckenwalde nach vier absolvierten Spielen mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 4:9 den 14. Tabellenplatz. Der SV Tasmania Berlin kletterte mit ebenfalls 3 Punkten und 4:15 Toren auf den 16. Rang.