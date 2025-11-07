FSV 63 Luckenwalde: "Es ist eine sehr bittere Heimniederlage"

Ein Abend ohne Energie

„Es ist eine sehr bittere Heimniederlage gegen Hertha II. Sie geht aber im Endeffekt so in Ordnung, weil wir zu keiner Zeit eine Energie in unser Heimspiel bekommen haben, zu mutlos, zu kraftlos hier aufgetreten sind“, bilanzierte Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel schonungslos.

Die Kompaktheit, die das Team zuletzt ausgezeichnet hatte, wollte sich nicht einstellen. Zwar blieb die erste Halbzeit torlos, doch Hertha zeigte früh, dass sie mit Tempo und Ballbesitz gefährlich werden kann.

Rückstand direkt nach Wiederanpfiff

Nur wenige Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit der Schock: Selim Telib traf in der 46. Minute zur 1:0-Führung für die Gäste aus Berlin. Hertha II verteidigte diszipliniert und setzte immer wieder Nadelstiche. Trainer Michael Braune reagierte und brachte frische Kräfte – Phillip König und Jonas Kühn kamen für Tim Meyer und Matthew Meier, später folgten Lucas Will, Clemens Koplin und Len Neumann. Doch die Luckenwalder Offensive blieb wirkungslos. Trotz einzelner Standardsituationen fehlte die letzte Entschlossenheit im Abschluss.

Enttäuschung über fehlende Durchschlagskraft

„Und dementsprechend war das heute bei uns zu Hause im Seele auch keine Festung. Und ja, da hat man uns heute auf jeden Fall richtig auf dem falschen Fuß erwischt“, kommentierte Hendrik Brösel das Auftreten seiner Mannschaft kritisch. In den vergangenen Wochen war das „Seele“ ein sicherer Rückhalt für den FSV gewesen – eine Heimstätte, in der man mit Leidenschaft und Intensität aufgetreten war. Diesmal jedoch fehlte genau das: der Druck nach vorn, das mutige Anlaufen und das gemeinsame Aufbäumen nach dem Rückstand.

Klare Worte nach dem Abpfiff

Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung im Luckenwalder Lager groß. Brösel machte deutlich, dass die Mannschaft die Pause in den kommenden zwei Wochen nutzen müsse, um die Gründe für den schwachen Auftritt zu finden. „Auf jeden Fall ist die Art und Weise so nicht zu akzeptieren. Und wir werden das auf jeden Fall das aufarbeiten und die nächsten zwei Wochen, inklusive Pokalpause, Gas geben, damit das dann gegen BFC anders aussieht.“ Der Blick richtet sich also sofort nach vorn. Die Verantwortlichen wissen, dass solche Spiele in einer langen Saison passieren können – entscheidend ist nun die Reaktion.

Blick auf die Tabelle und die kommenden Aufgaben

In der Tabelle bleibt der FSV 63 Luckenwalde mit 23 Punkten auf Rang sieben.. Das nächste Spiel steht nach einer kurzen Pause am Sonntag, 23. November, an. Dann reist der FSV 63 zum BFC Dynamo – eine Partie, in der die Mannschaft von Trainer Michael Braune zeigen will, dass sie aus der Hertha-Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen hat. Eines ist sicher: Die Luckenwalder werden alles daransetzen, die verlorene Energie und den Kampfgeist zurück auf den Platz zu bringen.