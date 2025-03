FSV 63 Luckenwalde: "Es geht Schlag auf Schlag"

Wenig Zeit zur Erholung – zweite englische Woche in Folge

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, sieht die Partie als wichtige Möglichkeit, weitere Punkte im Abstiegskampf zu sammeln: "Es geht Schlag auf Schlag. Es war eine sehr gute Leistung gezeigt gegen Halle. Jetzt geht es gegen den nächsten großen Namen. Es wird für uns wieder eine knackige Woche mit dem BFC morgen und mit Greifswald am Sonntag."

Fokus auf Punkte – egal gegen welchen Gegner

Luckenwalde hat sich vorgenommen, unabhängig vom Gegner zu punkten. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist weiterhin gering, jeder Punkt zählt. Brösel macht deutlich: "Ziel ist es natürlich, dass wir auch dort wieder was mitnehmen und punkten in unserer Situation. Es ist egal, gegen wen wir spielen, wir müssen zusehen, dass wir überall was mitnehmen." Dass das Team gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte bestehen kann, hat es zuletzt gegen den HFC gezeigt. Nun geht es darum, auch gegen den BFC Dynamo einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu machen.

Personalsituation – ein gesperrter Spieler fehlt

Die personelle Lage ist insgesamt stabil, jedoch gibt es einen gesperrten Spieler zu ersetzen. Brösel sagt dazu: "Ein, zwei Ausfälle haben wir zu beklagen. Einen Spieler mit einer fünften gelben haben wir quasi zu ersetzen." Dennoch sieht er den Kader breit genug aufgestellt, um auch in Berlin konkurrenzfähig zu sein: "Die Breite im Kader ist auf jeden Fall da, da dann vielleicht auch die eine oder andere Veränderung durchzuführen."

Regeneration und mentale Frische entscheidend

Nach dem intensiven Spiel gegen Halle wurde darauf geachtet, dass die Spieler sich bestmöglich erholen können. "Wird sicherlich auch in Sachen Energie darauf ankommen, dass wir den Samstag gut weggesteckt haben", erklärt Brösel. Das Abschlusstraining vor der Partie dient dazu, noch einmal letzte Details zu besprechen und die Spieler optimal vorzubereiten. Brösel beschreibt die Planung: "Wir haben heute nochmal Abschlusstraining. Davor hatten die Jungs jetzt die Aufgabe, sauber und ordentlich schon am Samstag nach dem Spiel dann auch zu regenerieren."

Wieder mutig auftreten – wie im Hinspiel

Luckenwalde hat sich vorgenommen, auch beim BFC Dynamo mutig aufzutreten. Brösel formuliert klar: "Wir nehmen uns sehr viel vor für morgen. GWir gehen davon aus, dass es wieder ein toller Rahmen sein wird beim BFC und wir wollen auf jeden Fall auch da unser Schicksal in die eigene Hand nehmen."

Im Hinspiel konnte Luckenwalde gegen den BFC ein torloses Unentschieden erreichen – ein Achtungserfolg. Die Partie zeigte, dass das Team in der Lage ist, auch gegen höher platzierte Mannschaften Punkte zu holen. Nun gilt es, an diese Leistung anzuknüpfen.

Ausblick – englische Wochen setzen sich fort

Nach dem Spiel in Berlin wartet am Sonntag bereits die nächste Partie gegen den Greifswalder FC. Die englischen Wochen gehen weiter, sodass der FSV 63 Luckenwalde kaum Zeit hat, durchzuatmen. Umso wichtiger wäre es, beim BFC Dynamo mindestens einen weiteren Punkt mitzunehmen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.