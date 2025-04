FSV 63 Luckenwalde: "Energie der zweiten Halbzeit ist unser Kompass"

Schwacher Start im heimischen Stadion

Der FSV 63 Luckenwalde hatte sich viel vorgenommen für das Spiel innerhalb weniger Tage. Doch die Anfangsphase gegen den FC Viktoria 1889 Berlin verlief alles andere als verheißungsvoll. "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, sind nicht gut ins Spiel gekommen", stellte Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, ernüchtert fest. "Wir haben das im Heimspiel nicht so angenommen, wie wir es hätten annehmen sollen, auch so von der Mentalität." Viktoria dominierte die Partie, war spielerisch präsenter und näher am Führungstreffer als die Hausherren.

Publikum unterstützt, aber Wirkung bleibt zunächst aus

Trotz der schwachen Leistung auf dem Platz zeigte sich das Luckenwalder Publikum engagiert. "Das Publikum war auf jeden Fall total da, aber wir haben es zu selten dann auch auf den Platz übertragen", so Brösel weiter. Es blieb zur Pause beim 0:0, aber die Richtung der Partie war aus Sicht der Gastgeber deutlich verbesserungswürdig.

Ein anderes Gesicht nach der Pause

Mit dem Wiederanpfiff zeigte der FSV 63 ein verändertes Auftreten. "In der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt und haben die Energie übernommen. Und ja, das war eine ganz gute Halbzeit", erklärte Brösel. Trainer Michael Braune brachte mit Levin Mattmüller und Clemens Koplin zwei neue Akteure, die frische Impulse setzen konnten. Zudem kamen John Gruber und Niklas Kaus später ins Spiel.

Mehr Druck, mehr Chancen, mehr Mut

Luckenwalde drückte nun auf den Führungstreffer, Viktoria geriet zunehmend in die Defensive. "Wir haben uns peu à peu Möglichkeiten erspielt, Chancen erspielt und auf jeden Fall den Druck deutlich erhöht", so Brösel. Die Gäste aus Berlin versuchten zu kontern, doch der FSV blieb konzentriert und stand defensiv sicher.

Der Moment in der Nachspielzeit

Als vieles auf ein Remis hindeutete, wurde der Einsatz belohnt. In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Hannes Ventzke auf den Punkt. Fabio Schneider übernahm Verantwortung und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0 (90.+1). "Ist natürlich auch immer eine glückliche Situation. Trotzdem haben wir uns quasi versucht, das komplett auch zu erarbeiten in der zweiten Halbzeit", betonte Brösel. Der wichtige Heimsieg war perfekt.

Wichtiger Schritt im Abstiegskampf

Mit dem späten Sieg verbessert sich der FSV auf Tabellenplatz 16 und zieht mit Eilenburg gleich. "Der viel umjubelte Treffer von Fabio Schneider zum wichtigen Heimsieg, den wir sehr gerne so mitnehmen", kommentierte Brösel die Bedeutung der drei Punkte. Nach dem 1:0 gegen Hertha BSC II war es der zweite Last-Minute-Erfolg innerhalb von wenigen Tagen.

Blick nach vorn: Energie beibehalten

Trotz des Erfolgs bleibt der Fokus klar: "Wir wissen jetzt, dass wir durch zwei späte Siege durch die beiden Heimspiele ganz wichtige Schritte gemacht haben. Aber das ist jetzt auch die Verantwortung, daran liegt, dieses Glück immer wieder herauszufordern." Am kommenden Sonntag geht es für die Mannschaft von Michael Braune zum Chemnitzer FC. Brösel: "Ich bin mir sicher und gehe davon aus, dass die Mannschaft von dieser ersten Halbzeit, die sie heute gezeigt hat, gewarnt ist, dass es so nicht geht. Und, dass die Energie der zweiten Halbzeit unser Kompass ist für die nächsten Wochen."