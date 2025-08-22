FSV 63 Luckenwalde: „Ein verdienter Heimsieg!“

Intensive erste Halbzeit ohne Torerfolg

In den ersten 45 Minuten zeigte der FSV 63 Luckenwalde, dass er die Partie unbedingt kontrollieren wollte. Mit hoher Präsenz im Mittelfeld und schnellen Umschaltmomenten brachte die Mannschaft die Abwehr des BFC Preussen mehrfach in Bedrängnis. „In Hälfte eins hatten wir uns bereits zwei bis drei kleinere Möglichkeiten erspielt“, analysierte Brösel. Zwar fehlte noch der letzte Punch im Abschluss, doch der Druck auf den Gegner wuchs kontinuierlich. Das Publikum spürte, dass die Führung nur eine Frage der Zeit war, und unterstützte die Mannschaft lautstark.

Der Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der FSV für seine druckvolle Spielweise. Tim Luis Maciejewski brach in der 48. Minute den Bann und erzielte das erlösende 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0. Die Treffer waren Ausdruck der klaren Überlegenheit der Hausherren, die nun befreit aufspielten und die Gäste aus Berlin immer wieder vor große Probleme stellten.

Der Deckel von Sofiene Rachid Jannene

Auch nach dem Doppelschlag blieb der FSV hungrig und setzte die Preussen weiter unter Druck. In der 81. Minute war es schließlich Sofiene Rachid Jannene, der mit einem platzierten Kopfball das 3:0 markierte und damit den Schlusspunkt setzte. „Der Kopfballtreffer von Jannene war dann der Deckel“, brachte Brösel die Szene auf den Punkt. Mit diesem Treffer war der Widerstand des Aufsteigers endgültig gebrochen, und der FSV konnte die letzten Minuten unter dem Jubel der Fans souverän herunterspielen. „Wir waren immer wieder über Umschaltmomente gefährlich.“

Verdiente Punkteausbeute nach vier Spieltagen

Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel hat sich der FSV 63 Luckenwalde eindrucksvoll in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost etabliert. Neun Punkte und ein Torverhältnis von 8:4 bedeuten derzeit Rang drei, punktgleich mit mehreren Topteams der Liga. „Wir nehmen diesen Dreier so gern mit, die Jungs haben sich die Punkteausbeute bis hierhin sehr verdient“, betonte Brösel zufrieden.

Fokus auf das nächste Spiel in Halle

Lange Zeit zum Feiern bleibt den Luckenwaldern nicht. Bereits am Dienstagabend steht das nächste schwere Spiel an: Der FSV reist zum Halleschen FC, der bisher eine makellose Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen vorweisen kann. Die Partie in Halle wird zur Standortbestimmung für die Braune-Elf, die dort zeigen will, dass sie auch auswärts gegen ein Topteam bestehen kann.

Fazit

Der FSV 63 Luckenwalde hat mit dem überzeugenden 3:0 gegen den BFC Preussen ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Die Mischung aus defensiver Stabilität, klarem Offensivplan und unermüdlichem Einsatz begeisterte die Fans und brachte wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Mit dieser Leistung im Rücken reist das Team mit viel Selbstvertrauen zum nächsten Ligaduell nach Halle – und will dort den nächsten Schritt in einer bislang erfolgreichen Saison machen.