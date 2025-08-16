FSV 63 Luckenwalde: „Ein souveräner Sieg mit klaren Verhältnissen“

Klare Dominanz von Beginn an

Der Regionalligist trat von der ersten Minute an mit der nötigen Ernsthaftigkeit auf. Zwar hielt der Gastgeber aus der Landesliga Süd kämpferisch dagegen, doch Luckenwalde setzte spielerisch die Akzente und erspielte sich zunehmend Chancen. Der FSV zeigte dabei genau die Mischung aus Ballkontrolle und Zielstrebigkeit, die es in einem Pokalspiel braucht, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Doppelschlag vor der Pause

Die entscheidende Phase der ersten Halbzeit kam kurz vor dem Pausenpfiff: Zunächst brachte Matthew Meier den FSV 63 Luckenwalde in der 43. Minute mit 1:0 in Führung. Nur wenige Augenblicke später erhöhte Niklas Kaus in der Nachspielzeit (45.+2) auf 2:0. Damit gingen die Gäste mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine – und nahmen Eisenhüttenstadt den Glauben an eine Sensation.

Schnelle Entscheidung nach Wiederanpfiff

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der FSV keine Zweifel aufkommen. Lucas Will sorgte mit einem Doppelschlag in der 52. und 55. Minute für die Vorentscheidung. „Rund um das Spiel hat der Heimverein alles wunderbar organisiert. Die Stimmung untereinander war sehr freundschaftlich“, lobt Hendrik Brösel die gastfreundliche Atmosphäre.

Eisenhüttenstadt belohnt sich spät

Der Landesligist gab sich trotz des klaren Rückstands nicht auf und kam in der Schlussphase noch zum Ehrentreffer. Tony Wernicke verwandelte in der 83. Minute einen Handelfmeter zum 1:4 aus Sicht der Gastgeber. Für den Ausgang der Partie hatte dieser Treffer jedoch keine Bedeutung mehr – zu klar war die Überlegenheit des FSV an diesem Tag.

Verdienter Einzug in die nächste Runde

Mit dem Abpfiff stand ein verdienter Auswärtssieg des Regionalligisten und der sichere Einzug in die zweite Runde des Landespokals Brandenburg fest. Die Mannschaft von Michael Braune überzeugte dabei mit einer geschlossenen Teamleistung und einem klaren Plan, der konsequent umgesetzt wurde.

Blick auf die Liga

Nach dem erfolgreichen Pokalauftritt richtet sich der Fokus nun wieder auf die Regionalliga Nordost. Dort erwartet der FSV 63 Luckenwalde am Freitag, den 22. August, um 19 Uhr den Aufsteiger BFC Preussen im heimischen Stadion. Nach dem gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen aus drei Spielen und dem Pokalerfolg will das Team den Schwung mitnehmen und auch in der Liga weiter punkten.