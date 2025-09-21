FSV 63 Luckenwalde: „Ein Sieg der ganzen Truppe“

Schwierige Anfangsphase in Greifswald

Der Start in die Partie gehörte den Gastgebern. „Greifswald kommt gut ins Spiel und wir hatten einige Themen, die wir anpassen mussten“, erklärte Brösel. Der FSV brauchte eine Weile, um in die Zweikämpfe zu finden und Sicherheit zu gewinnen. Doch dann nutzte das Team seine Chance. Nach einem individuellen Fehler in der Greifswalder Defensive schlug Simon Gollnack zu und traf zur 1:0-Führung. Mit diesem wichtigen Treffer im Rücken ging es in die Pause.

Defensivstärke nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Halbzeit zeigte Luckenwalde ein starkes Abwehrverhalten. „Nach dem Seitenwechsel haben wir großartig verteidigt“, lobte Brösel die Geschlossenheit der Mannschaft. Greifswald drängte, kam aber nur selten gefährlich durch. Stattdessen setzte der FSV den entscheidenden Konter. Mike Bachmann schloss einen schnellen Angriff in der 69. Minute ab und erhöhte auf 2:0.

Starker Rückhalt Palmowski

Die Schlussphase war geprägt vom Druck der Gastgeber, die alles nach vorn warfen. Luckenwalde hielt dagegen – auch dank einer starken Leistung von Torhüter Florian Palmowski. Brösel betonte: „Wir stemmten uns mit allen Mitteln und einem sehr guten Torhüter Florian Palmowski gegen den Druck der Greifswalder.“ In der 79. Minute musste Sofiene Rachid Jannene nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz, doch auch in Unterzahl ließ der FSV nichts mehr zu.

Kollektiv als Schlüssel

Für Brösel war klar, was den Ausschlag gab: „Ein Sieg der ganzen Truppe!“ Die Leidenschaft und das Miteinander hätten das Team zum Erfolg geführt. Mit 15 Punkten aus neun Spielen steht der FSV nun auf Rang sieben der Tabelle und hat den Anschluss an die obere Tabellenhälfte gefestigt.

Fokus auf das nächste Heimspiel

Die nächste Aufgabe wartet schon in wenigen Tagen. Am Samstag, 27. September, empfängt der FSV im Werner-Seelenbinder-Stadion die BSG Chemie Leipzig. Nach dem Erfolg in Greifswald will Luckenwalde zu Hause nachlegen und die eigene Position im Mittelfeld weiter festigen.