FSV 63 Luckenwalde: "Ein klarer Sieg ist unser Ziel"

Bittere Erfahrung aus der Liga

Die Generalprobe für das Pokalspiel verlief für den FSV alles andere als erfolgreich. Gegen die VSG Altglienicke musste die Mannschaft am vergangenen Freitag eine ernüchternde 1:3-Niederlage hinnehmen. Bereits nach 25 Minuten lag Luckenwalde mit 0:3 zurück, ehe Sofiene Rachid Jannene in der 76. Minute zumindest noch den Ehrentreffer erzielen konnte. Zu allem Überfluss sah Mike Bachmann in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte.

Konzentration auf den Pokal

Nun gilt es, die Enttäuschung aus der Liga abzuschütteln und mit voller Konzentration in die zweite Pokalrunde zu gehen. „Wir freuen uns auf die nächste Pokalrunde. Der Wettbewerb ist uns wichtig, wir gehen ehrgeizig in jede Partie“, so Brösel. Dass der Gegner aus der Landesliga kommt, verändert dabei nichts an der Herangehensweise. Für Luckenwalde zählt nur der Sieg – und zwar möglichst klar.

Der Stellenwert des Pokals

Der Pokal besitzt für den Verein einen hohen Stellenwert. Bereits in der vergangenen Saison sorgte er dafür, dass die Mannschaft auch in schwierigen Phasen positive Erlebnisse sammeln konnte. „Natürlich möchten wir eine Runde weiterkommen“, betont Brösel. Mit einem Sieg in Schönow will der FSV das Fundament für eine erfolgreiche Pokalsaison legen.

Mögliche Veränderungen im Kader

Anders als in der Liga wird Trainer Michael Braune die Gelegenheit nutzen, personelle Veränderungen vorzunehmen. „Es wird personell sicherlich ein paar Veränderungen zu den letzten Ligaspielen geben“, kündigt Brösel an. Für Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, bietet sich damit die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen. Gleichzeitig können Stammkräfte entlastet werden, ohne dass die Favoritenrolle in Gefahr gerät.

Der Gegner aus Schönow

Der Schönower SV, der in der Landesliga beheimatet ist, geht als klarer Außenseiter in die Partie. Für das Team ist das Duell mit einem Regionalligisten ein echtes Highlight und eine Möglichkeit, sich vor eigenem Publikum zu beweisen. Dass die Mannschaft vin Trainer Oliver Boche alles in die Waagschale werfen wird, ist sicher. Doch die Qualitätsunterschiede zwischen beiden Vereinen sind groß.

Die Ausgangslage in der Regionalliga

In der Liga belegt Luckenwalde nach sechs Spieltagen Rang sieben mit neun Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 10:10. Der gute Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten fünf Spielen wurde durch die jüngste Niederlage gegen Altglienicke etwas gedämpft. Dennoch zeigt die Bilanz, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten. Ein klarer Erfolg im Pokal könnte dabei helfen, wieder Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu tanken.

Rahmenbedingungen für das Pokalspiel

In Schönow erwartet den FSV ein typisches Pokalspiel: ein Gegner, der mit Herzblut auftreten wird, und eine Atmosphäre, die einen großen Unterschied zur Regionalliga ausmacht. Doch gerade diese Herausforderungen gilt es anzunehmen. Brösel macht noch einmal deutlich, dass sein Team den Gegner ernst nimmt: „Wir gehen ehrgeizig in jede Partie.“