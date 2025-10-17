FSV 63 Luckenwalde: "Ein absolut wichtiger Auswärtssieg"

Stabiler Start und verdiente Führung

Von Beginn an zeigte sich der FSV 63 Luckenwalde konzentriert und stabil in der Defensive. Die Gäste kontrollierten die Partie über weite Strecken der ersten Halbzeit und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 34. Minute war es schließlich Simon Gollnack, der die verdiente 1:0-Führung erzielte.

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63, zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Es ist ein absolut wichtiger Auswärtssieg. Die ersten 60 Minuten haben wir ein gutes Auswärtsspiel geliefert.“

Chancen auf die Vorentscheidung

Nach dem Führungstor blieb Luckenwalde die spielbestimmende Mannschaft. Zwei große Möglichkeiten zum 2:0 blieben jedoch ungenutzt. „Wir gehen auch verdient in Führung durch Simon Gollnack und haben dann mindestens zwei sehr ordentliche Möglichkeiten zum 2:0. Da das nicht passiert, kommt Eilenburg ins Spiel“, so Brösel.

Diese Phase der verpassten Chancen brachte den Gegner tatsächlich besser in die Partie. Der FC Eilenburg, der bislang eine schwierige Saison erlebt, kämpfte sich nach dem Rückstand heran und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich.

Florian Palmowski hält den FSV im Spiel

In dieser Phase konnte sich der FSV 63 einmal mehr auf seinen Schlussmann Florian Palmowski verlassen. Der Torhüter parierte stark und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. „Er hält uns einmal im Spiel, dafür ist der Torwart aber auch da“, erklärte Brösel.

Leidenschaft und Mentalität sichern den Sieg

Luckenwalde zeigte in der Schlussphase enorme Mentalität. Trotz der Druckphase der Gastgeber blieb das Team konzentriert und setzte in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. Tim Luis Maciejewski traf in der 90.+3 Minute zum 2:0-Endstand.

Hendrik Brösel lobte die Haltung seiner Mannschaft: „Wir haben mit enormer Leidenschaft und Mentalität verteidigt und freuen uns über wahnsinnige 22 Punkte.“ Der Sieg war das Resultat einer reifen Leistung, in der die Mannschaft nicht nur kämpferisch überzeugte, sondern auch taktisch diszipliniert agierte.

Luckenwalde festigt Platz im oberen Tabellendrittel

Mit nun 22 Punkten nach zwölf Spielen rangiert der FSV 63 Luckenwalde auf einem beeindruckenden sechsten Tabellenplatz. Damit steht der Verein aktuell auf Augenhöhe mit den Spitzenteams Hallescher FC, VSG Altglienicke und FC Rot-Weiß Erfurt.

Die Statistik zeigt: Sieben Siege, ein Unentschieden und nur vier Niederlagen – dazu ein Torverhältnis von 17:15. Der FSV 63 hat sich in der Regionalliga Nordost etabliert und ist aktuell das erfolgreichste brandenburgische Team der Liga.

Der Blick nach vorn

Die nächste Aufgabe wartet bereits: Am Freitag, 24. Oktober, empfängt Luckenwalde den SV Babelsberg 03 im Werner-Seelenbinder-Stadion. Wieder ein Flutlichtspiel, wieder ein Brandenburg-Duell. Die Mannschaft möchte ihre Heimstärke bestätigen – und die Serie weiter ausbauen.

Nach dem Pokal-Aus war dieser Erfolg in Eilenburg ein deutliches Signal: Der FSV 63 Luckenwalde lebt, kämpft und glaubt an seine Stärke. Die Mannschaft hat auf die bittere Enttäuschung mit Charakter reagiert – und sich mit einem verdienten Auswärtssieg selbst belohnt.