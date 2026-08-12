FSV 63 Luckenwalde: "Diese schlimme Serie gilt es zu beenden"

Am 5. Spieltag der Regionalliga Nordost tritt der FSV 63 Luckenwalde unter Trainer Patrick Weiser am Freitag, 14. August, um 19 Uhr beim FSV Zwickau an. Die Mannschaft reist nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen den SV Tasmania Berlin mit der klaren Absicht nach Zwickau, Punkte zu holen.

Nach der Pause kam Luckenwalde zurück. Felix Pilger erzielte in der 47. Minute den Treffer zum 2:2. Am Ende stand die Mannschaft dennoch mit leeren Händen da. Rintaro Yajima erzielte in der 86. Minute das 3:2 für den SV Tasmania Berlin.

Im letzten Spiel vor der Auswärtsaufgabe gegen Zwickau ging Luckenwalde vor 626 Zuschauern zunächst in Führung. Fabio Schneider erzielte in der 17. Minute das 1:0. Erich Berko glich in der 29. Minute zum 1:1 aus. In der 32. Minute brachte Tahsin Cakmak den SV Tasmania Berlin per Handelfmeter mit 2:1 in Führung.

Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen

Nun wartet mit dem FSV Zwickau ein Gegner, gegen den Luckenwalde bislang eine besonders schwere Bilanz aufweist. In zwölf Ligaspielen konnte der FSV 63 Luckenwalde noch keinen Punkt holen. Alle zwölf Begegnungen gingen verloren.

„Diese schlimme Serie gilt es zu beenden“

Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel weiß um die Bedeutung dieser Bilanz und sagt gegenüber FuPa. „Wir konnten in unserer Vereinsgeschichte gegen den FSV Zwickau in 12 Ligaspielen noch nie einen Punkt holen, alle Spiele gingen verloren. Diese schlimme Serie gilt es zu beenden.“

Zwickau unter den eigenen Erwartungen

Der kommende Gegner steht nach vier Spieltagen auf dem 13. Tabellenplatz. Der FSV Zwickau hat vier Punkte gesammelt und ein Torverhältnis von 3:7. Aus Sicht von Hendrik Brösel ist die bisherige Ausbeute des Gegners nicht das, was Zwickau erwartet hatte.

„Zwickau ist sicherlich unter den eigenen Erwartungen in die Saison gestartet“, sagt der Sport-Geschäftsführer des FSV 63 Luckenwalde. Dennoch erwartet er für seine Mannschaft eine schwierige Aufgabe.

„Einige brenzliche Phasen“

„Wir werden dort vor guter Kulisse einige brenzliche Phasen als Mannschaft überstehen müssen, um am Ende Punkte zu entführen“, sagt Hendrik Brösel. Für Luckenwalde geht es damit darum, auch schwierige Situationen gemeinsam zu bewältigen und die Chance auf Punkte zu wahren.

Das eigene Schicksal in die Hand nehmen

Zudem fordert Brösel eine aktive Haltung seiner Mannschaft. „Gleichzeitig sollten wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen!“, sagt der Sport-Geschäftsführer. Die Mannschaft soll damit selbst für die Möglichkeit sorgen, etwas Zählbares aus Zwickau mitzunehmen.

Zwei Ausfälle seit dem letzten Spiel

Personell gibt es vor dem 5. Spieltag zwei Ausfälle. „Personell haben wir seit dem letzten Spiel zwei Ausfälle zu beklagen“, teilt Hendrik Brösel mit. Diese gilt es zu kompensieren.

Luckenwalde auf Rang 14

Der FSV 63 Luckenwalde steht nach vier Spieltagen mit drei Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Das Torverhältnis beträgt 4:9. Der FSV Zwickau liegt mit vier Punkten und 3:7 Toren auf Rang 13.

Die Chance auf den ersten Punkt

Am Freitagabend bietet sich dem FSV 63 Luckenwalde damit eine besondere Gelegenheit. Gegen den FSV Zwickau soll nicht nur der Abstand zum direkten Tabellennachbarn verkürzt werden. Vor allem will Luckenwalde erstmals in zwölf Ligaspielen gegen Zwickau einen Punkt holen und damit jene Serie beenden, die Hendrik Brösel als „schlimm“ bezeichnet.