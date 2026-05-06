FSV 63 Luckenwalde: "Die Verabschiedungen werden schwerfallen"

Die Erleichterung beim FSV 63 Luckenwalde ist kurz vor dem Saisonfinale greifbar. Durch den 1:0-Erfolg bei Hertha BSC II am vergangenen Spieltag, den Tim Schleinitz mit seinem Treffer entschied, ist der Verbleib in der Liga nun auch mathematisch fixiert. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ordnete diesen Erfolg gegenüber FuPa ein: „Es freut uns ungemein, dass wir letzte Woche mit dem Sieg bei Hertha II den Klassenerhalt auch rechnerisch besiegeln konnten. Wenn man sieht, wer hinter uns steht und noch nicht gesichert ist, ist diese Leistung nicht hoch genug anzuerkennen.“ In der Tabelle rangiert der FSV mit 42 Punkten auf dem zehnten Platz.

Das Spiel am Sonntag um 14 Uhr markiert eine Zäsur für den Verein. Trainer Michael Braune wird zum letzten Mal in einem Heimspiel an der Seitenlinie der Luckenwalder stehen, bevor er zur neuen Saison zum Ligarivalen SV Babelsberg 03 wechselt. Neben dem Coach, der fünf Jahre im Amt war, wird ein weiteres Urgestein verabschiedet. „Die Verabschiedungen von Christian Flath (8 Jahre) und Michael Braune (5 Jahre) werden schwerfallen“, betont Hendrik Brösel. Er hofft für diesen Rahmen auf eine entsprechende Kulisse: „Wir erwarten eine sehr ordentliche Kulisse. Neben zahlreichen Gästefans, die wir wie immer herzlichst bei uns begrüßen, wird es sicher schon vor dem Spiel emotional. Die Jungs haben ein gut gefülltes ‚Seele‘ verdient.“

Starke Bilanz gegen den Berliner Traditionsverein

Trotz der feierlichen Rahmenbedingungen soll der sportliche Fokus nicht verloren gehen. Die Luckenwalder blicken auf eine durchaus positive Statistik gegen den Tabellenvierzehnten aus der Hauptstadt. Das Hinspiel konnte der FSV durch ein Tor von Simon Gollnack mit 1:0 für sich entscheiden. „Unsere Statistik gegen den BFC lässt sich durchaus sehen. Den Jungs ist die Lust auf das letzte Heimspiel gegen einen großen Verein anzumerken“, erklärt Hendrik Brösel mit Blick auf den BFC Dynamo, der aktuell 36 Punkte aufweist und damit hinter den Aufsteigern BFC Preussen und 1. FC Magdeburg II liegt.

Ein internes Ziel für die letzten Meter der Saison

Auch wenn die sportliche Rettung bereits feststeht, ist die Spannung innerhalb der Mannschaft weiterhin hoch. Die Luckenwalder haben sich für die verbleibenden zwei Spiele der Saison noch etwas vorgenommen. „Wir haben intern in der Mannschaft noch ein wichtiges Ziel diese Saison vor Augen. Dafür benötigen wir noch Punkte. Entsprechend erwarte ich, dass unsere Mannschaft wirklich alles, was noch im Tank ist, reinwirft“, fordert Hendrik Brösel abschließend einen engagierten Auftritt im Namen des Vereins und seiner Fans.