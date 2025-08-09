FSV 63 Luckenwalde: „Die Leistung heute war bärenstark“

Start mit Disziplin und Mut

Von Beginn an zeigte der FSV 63 Luckenwalde, dass er die drei Punkte unbedingt mitnehmen wollte. Disziplin in der Defensive und mutige Vorstöße prägten die Anfangsphase. Die Gastgeber aus Magdeburg versuchten mit viel Ballbesitz Kontrolle zu erlangen, fanden aber nur selten gefährliche Räume. Die Braune-Elf stand kompakt und lauerte auf Umschaltmomente.

Führungstreffer kurz vor der Pause

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte fiel die Führung für Luckenwalde in einem idealen Moment: Kurz vor dem Pausenpfiff war es Lucas Will, der in der 45. Minute zum 0:1 traf.

Blitzstart in Halbzeit zwei

Kaum hatten die Zuschauer nach der Pause wieder Platz genommen, legte der FSV nach. Simon Gollnack traf nur eine Minute nach Wiederanpfiff (46.) zum 0:2. Mit dieser Führung im Rücken schien der Auswärtserfolg greifbar nahe.

Anschlusstreffer bringt Spannung zurück

Die Gastgeber gaben sich allerdings nicht geschlagen und kamen in der 60. Minute durch Marcel Zajusch zum 1:2-Anschlusstreffer. Nun wurde es noch einmal spannend, doch die Luckenwalder Defensive hielt dem Druck stand. Florian Palmowski im Tor und eine konzentrierte Abwehrarbeit verhinderten weitere Gegentreffer.

Geschlossene Mannschaftsleistung als Schlüssel

„Der erste Auswärtssieg so früh in der Saison freut uns ungemein. Die Leistung heute war bärenstark: Intensiv, hilfsbereit, Bock auf Defensivarbeit, munter und dynamisch nach vorn. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, vielleicht müssen. Wir nehmen diesen Saisonstart gern so mit und freuen uns, jetzt bereits sechs Punkte gesammelt zu haben“, sagte Hendrik Brösel nach der Partie.

Diese Worte spiegelten das Selbstverständnis der Mannschaft wider: Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und klare Zielstrebigkeit. Jeder Spieler war bereit, die entscheidenden Meter zu gehen – sowohl defensiv als auch in der Offensive.

Starker Saisonstart schafft Selbstvertrauen

Mit nun sechs Punkten aus den ersten drei Partien steht der FSV auf Platz fünf der Tabelle. Die Siege gegen den Chemnitzer FC und in Magdeburg haben nicht nur Punkte gebracht, sondern auch Selbstvertrauen. Der Start in die Saison zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch in engen Spielen die Oberhand zu behalten.

Nächste Aufgabe im Landespokal

Bevor es in der Liga weitergeht, steht für den FSV 63 Luckenwalde nun die 1. Runde im Landespokal Brandenburg an. Dort gilt es, den Schwung aus der Liga mitzunehmen und die nächste Erfolgsgeschichte zu schreiben. Die mannschaftliche Geschlossenheit, die zum Auswärtssieg führte, könnte auch hier der entscheidende Faktor sein.