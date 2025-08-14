FSV 63 Luckenwalde: „Der Pokal ist kein Beiwerk für uns“

Fokus auf den zweiten Wettbewerb

„Nach dem positiven Start in der Liga möchten wir nun auch selbigen im zweiten Wettbewerb hinlegen“, betont Brösel vor dem Auswärtsspiel. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass der Landespokal für den FSV 63 Luckenwalde einen hohen Stellenwert besitzt. „Natürlich ist die Liga das Kerngeschäft. Aber der Pokal in keinesfalls ein Beiwerk für uns. Letzte Saison hat er uns gerade in der Phase, in der es in der Liga nicht lief, durch positive Erlebnisse und Praxis für Spieler geholfen.“

Für den Regionalligisten ist das Ziel klar formuliert: „Ziel eines Regionalligisten muss immer das Finale sein. Auch wenn die Losfee immer eine gewisse Rolle spielt.“

Erste Hürde: Landesligist Eisenhüttenstadt

Der Gegner am Samstag, der FC Eisenhüttenstadt, spielt drei Ligen tiefer in der Landesliga Süd. Brösel warnt jedoch davor, den Kontrahenten zu unterschätzen: „Die erste Hürde heißt nun Eisenhüttenstadt, auf diese werden wir uns gut vorbereiten.“ Die Mannschaft will mit voller Konzentration auftreten und den Favoritenstatus mit einer souveränen Leistung untermauern.

Rückenwind aus der Liga

Die Luckenwalder reisen mit breiter Brust an, denn in der Liga gab es zuletzt zwei Siege in Folge. Besonders der jüngste Auswärtserfolg beim 1. FC Magdeburg II war ein Ausrufezeichen. Beim 2:1-Sieg erzielten Lucas Will (45.) und Simon Gollnack (46.) die Treffer für den FSV, ehe Marcel Zajusch (60.) für die Gastgeber verkürzte.

Brösel zeigte sich nach der Partie in Magdeburg hochzufrieden: „Die Leistung heute war bärenstark: Intensiv, hilfsbereit, Bock auf Defensivarbeit, munter und dynamisch nach vorn.“ Mit diesem Spirit will das Team nun auch im Pokal antreten.

Selbstbewusster Tabellenstand

Nach drei Spieltagen in der Regionalliga Nordost belegt der FSV 63 Luckenwalde mit sechs Punkten den sechsten Tabellenplatz. Vor allem die Mentalität und Widerstandsfähigkeit, die die Mannschaft in den letzten Spielen gezeigt hat, stimmen optimistisch für den Auftritt in Eisenhüttenstadt.

Erinnerungen an die letzte Pokalsaison

Die Worte Brösels erinnern an die vergangenen Erfolge im Landespokal, als der Wettbewerb in schwierigen Ligaphasen für positive Impulse sorgte. Damals nutzte das Trainerteam die Spiele auch, um Spielern aus der zweiten Reihe wichtige Einsatzzeiten zu geben und gleichzeitig die Formkurve des gesamten Kaders zu stabilisieren.

Klares Ziel: Weiterkommen

Der Anspruch für das Spiel gegen Eisenhüttenstadt ist eindeutig: Die nächste Runde muss erreicht werden. Dabei ist dem FSV bewusst, dass Pokalpartien ihren eigenen Charakter haben und Favoriten stolpern können. Umso wichtiger ist es, von Beginn an konzentriert und mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner zu spielen.

Ausblick

Mit einem Sieg in Eisenhüttenstadt würde der FSV 63 Luckenwalde den positiven Schwung aus der Liga mit in den Pokal übertragen und gleichzeitig ein klares Signal an die Konkurrenz senden. Brösel bringt es auf den Punkt: „Wir wollen unsere Spielidee umsetzen und in beiden Wettbewerben erfolgreich sein.“