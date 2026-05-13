FSV 63 Luckenwalde: "Der letzte Eindruck zählt"

Für den zehnten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost geht es am Samstag, 16. Mai 2026, um 14 Uhr um mehr als nur ein gewöhnliches Auswärtsspiel. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel stellt gegenüber FuPa klar, dass die Bedeutung der Partie für die Luckenwalder groß ist: „Aus meiner Sicht muss man die Jungs für Samstag nicht motivieren. Es ist der letzte Spieltag, und man sagt so schön: ‚Der letzte Eindruck zählt‘.“ Nach einer Rückrunde, in der man sich punktetechnisch mehr vorgenommen hatte, soll nun der finale Dreier her. „Mit einem Sieg können wir die Saison rund machen. Dennoch ist das Punktekonto richtig gut gefüllt, mit einem Dreier würde es historisch gut gefüllt sein“, ordnet Brösel die Ausgangslage ein.

Kontinuität auf der Torhüterposition

Abseits des Platzes setzte der Verein ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Das Luckenwalder Urgestein Janek Reetz hat seinen Vertrag verlängert und bleibt seinem Herzensverein treu. Der Torhüter, der sein gesamtes Leben nur für den FSV auflief, erklärte: „Ich freue mich sehr über die Wertschätzung des Vereins und möchte das in mich gesteckte Vertrauen weiterhin mit Fleiß und Leistung zurückzahlen!“ Hendrik Brösel lobt die Entwicklung des Schlussmanns, der als feste Nummer drei fungiert: „Die Chance als feste Nummer 3 hat Janek in dieser Saison sehr gut angenommen. Neben seiner Arbeit in Vollzeit lebt er seinen Traum in seinem Herzensverein. Die Entwicklung ist im Training oben sowie in den Spielen unserer Zweiten zu sehen.“

Personelle Entspannung für die letzte Aufgabe

Nachdem das letzte Heimspiel gegen den BFC Dynamo durch ein spätes Tor von Moritz Polte mit 0:1 verloren ging, blickt das Team nun optimistisch auf die Auswärtsaufgabe in Thüringen. „Personell entspannt sich unsere Lage, wir haben fast den gesamten Kader zur Verfügung“, berichtet Hendrik Brösel. Die Luckenwalder wollen die 90 Minuten aktiv gestalten und sich nicht nach dem Gegner richten. „Ich erwarte, dass wir die 90 Minuten noch mal für uns nutzen und fernab vom Gegner auf Sieg spielen“, fordert der Sport-Geschäftsführer.

Erinnerungen an ein torreiches Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen mit dem ZFC Meuselwitz in dieser Saison lieferte bereits reichlich Gesprächsstoff. Beim 2:2-Unentschieden vor 451 Zuschauern im Hinspiel trafen Tim Luis Maciejewski und Fabio Schneider per Foulelfmeter für Luckenwalde, während Andy Trübenbach zweimal für Meuselwitz ausglich – darunter ebenfalls ein Elfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der ZFC musste zudem eine Gelb-Rote Karte gegen René Eckardt hinnehmen. Für das Rückspiel ist die Marschroute klar: „Dann wird die Rückfahrt im Bus nicht zur Last, sondern zur Freude“, so Hendrik Brösel.

Die Tabellensituation vor dem letzten Anpfiff

Vor dem finalen Spieltag steht der FSV 63 Luckenwalde mit 42 Punkten auf dem zehnten Rang. An der Spitze der Tabelle liefern sich der 1. FC Lokomotive Leipzig und der FC Carl Zeiss Jena mit jeweils 69 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hinter Luckenwalde rangieren die BSG Chemie Leipzig, Hertha BSC II, der BFC Dynamo, der SV Babelsberg 03 und der Greifswalder FC. Der Gegner aus Meuselwitz steht auf Platz 16. Luckenwalde hat die Chance, den zehnten Platz mit einem Sieg zu zementieren.