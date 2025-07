FSV 63 Luckenwalde: "Das wird laut, das wird stressig auf dem Feld"

Der FSV 63 Luckenwalde um Trainer Michael Braune nimmt seine sechste Saison hintereinander in der Regionalliga Nordost in Angriff. Im FuPa-Teamcheck äußert sich Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel unter anderem zur Vorbereitung, zu den Zugängen, zum Saisonziel und zum Kapitän. Zudem blickt er auf das Regionalliga-Auftaktspiel am Freitag beim FC Rot-Weiß Erfurt.

Hendrik Brösel: Mit der Vorbereitung sind wir insgesamt zufrieden. Die Mannschaft wächst zusammen und durch den Klassenerhalt ist im Umfeld Vorfreude zu spüren. Unsere beiden regionalen Testspiele bei umliegenden Vereinen haben wieder eine ordentliche Anzahl an Zuschauern angezogen. Wir hätten gern noch gegen einen höherklassigen Gegner getestet, da hatten sich aber alle Optionen zerschlagen. In Sachen Verletzungen gab es natürlich wie immer in einer Vorbereitung ein bis zwei Rückschläge, aber nichts Außergewöhnliches.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

Hendrik Brösel: Wir bleiben unserer Linie treu und arbeiten weitestgehend regional. Das führt dazu, dass sich die Jungs schnell einleben, eine gesunde Einstellung zur Aufgabe hier in Luckenwalde mitbringen, die Bedingungen zu schätzen wissen und sich vor allem auf diese grandiose Regionalliga Nordost freuen. Neben jungen ambitionierten Spielern konnten wir auch einige Jungs mit größerer Regionalligaerfahrung verpflichten, was unserer Stabilität gut tun soll.



FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Hendrik Brösel: Wir halten die Augen und Ohren offen, haben aber keinen Zugzwang.

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Hendrik Brösel: Es wird noch Abgänge geben, ja.

FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Hendrik Brösel: Wir haben wieder einen sehr entwicklungsfähigen Kader zusammen. Es gibt viele Spieler, die mit viel Fleiß und Vertrauen den nächsten Schritt auf diesem Niveau machen wollen. Gleichzeitig mussten wir letztes Jahr sehr leidensfähig sein, wurden mehrmals schon abgeschrieben. Das hat den Verein, die Spieler und das Trainerteam noch enger zusammenrücken lassen. Das wird uns denke ich resistenter machen.

FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Hendrik Brösel: Wir haben bei diesem Thema eine klare Priorisierung. Es geht für uns in der Endabrechnung darum, die Klasse zu halten. Es geht in Luckenwalde aber auch um die Art und Weise: Eigene Spielidee durchdrücken, Ballbesitz, die Bälle nicht aus dem Stadion pfeffern. Das ist für uns die Grundlage, um junge Spieler entwickeln zu können.



FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Hendrik Brösel: Es gibt auch in dieser Saison viele Teams, die sich Chancen ausrechnen, oben anzugreifen. Das macht diese Liga ja auch aus. Ich sehe den FSV Zwickau, natürlich neben dem HFC etc., in einer guten Position. Die Transfers haben Hand und Fuß und passen absolut zum Trainer und zur Spielidee. Sie werden sicherlich viele enge Spiele für sich entscheiden können …

FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Hendrik Brösel: Andreas Pollasch wird unser Team als Kapitän anführen, Stellvertreter ist Fabio Schneider. Andy bringt so viel Erfahrung mit und zeigt schon in den ersten Wochen der Zusammenarbeit, dass er einen wirklich tollen Führungsstil hat. Auf Augenhöhe, kommunikativ, lösungsorientiert. An ihm können sich andere Spieler in Sachen Mentalität und Einstellung zum Sport - Vorbereitung, Nachbereitung etc. - orientieren.

FuPa: Am Freitag, 25. Juli, um 19 Uhr steht für ihre Mannschaft das Auftaktspiel in der Regionalliga Nordost beim FC Rot-Weiß Erfurt an. Mit welchen Erwartungen gehen sie in dieses Spiel?

Hendrik Brösel: Wir freuen uns ungemein auf diesen Auftaktgegner. Das Stadion wird sehr gut gefüllt sein, Erfurt geht nach dem sehr guten Abschneiden in der vergangenen Saison ambitioniert in die neue Serie. Das wird laut, das wird stressig auf dem Feld. Uns wird also sofort alles abverlangt. Es ist die zweitlängste Auswärtsfahrt sehr Saison, da schmecken Punkte immer besonders. Natürlich versuchen wir, Zählbares mitzunehmen.