FSV 63 Luckenwalde: "Das trauen wir uns zu"

Nach dem 11:0-Kantersieg im Landespokal beim Schönower SV wartet nun wieder Ligaalltag auf den Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde. Am Samstag (14 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Michael Braune beim amtierenden Meister 1. FC Lokomotive Leipzig. Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel macht klar: „Das wird uns Samstag nur gelingen, wenn wir versuchen, inhaltlich bei uns zu bleiben, unser Tor mit Leidenschaft verteidigen und vorn die wenigen Möglichkeiten eiskalt nutzen.“

Mit dem souveränen 11:0 in Schönow hat der FSV eindrucksvoll Selbstvertrauen getankt. Elf Tore von neun verschiedenen Schützen unterstreichen die Breite im Kader. Brösel lobte die konzentrierte Leistung im Pokal und betonte, wie wichtig diese Spiele auch für die Mannschaft seien. „Nach der Pokalpause beginnt die nächste Ligaphase und wir starten am Samstag bei Lok Leipzig in eine englische Woche“, so Hendrik Brösel.

Respekt vor dem Meister

Die Aufgabe in Leipzig wird ungleich schwerer. Lok ist Tabellenzweiter und hat bislang nur zwei Gegentore kassiert. Brösel hebt genau diesen Aspekt hervor: „Lok bekommt wenig Gegentore und schlägt seine Gegner derzeit mit vielen knappen Ergebnissen. Das ist eine Qualität.“ Für den FSV gilt es, in der Defensive hochkonzentriert zu agieren und die Balance zwischen Mut und Stabilität zu finden.

Erinnerung an das letzte Duell

Dass Luckenwalde auch in Leipzig bestehen kann, hat die Mannschaft in der vergangenen Saison gezeigt. Damals gelang ein Punktgewinn. „Letzte Saison konnten wir dort einen Punkt entführen“, erinnert Brösel. „Natürlich haben wir Respekt vor dem amtierenden Meister der Liga, diese Ansetzung sollte uns aber eher beflügeln als hemmen.“

Emotionales Wiedersehen

Brisanz erhält die Partie durch ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Spieler. Arne Rühlemann verließ den FSV im Sommer in Richtung Lok Leipzig. Für die Luckenwalder wird es ein besonderes Duell, den früheren Mitspieler nun im gegnerischen Trikot zu sehen. „Wir freuen uns auch auf ein Wiedersehen mit Arne Rühlemann“, sagt Brösel.

Besondere Kulisse in Leipzig

Die Spiele in Leipzig haben für die Gäste aus Luckenwalde stets einen besonderen Charakter. Der FSV kennt die große Kulisse im Bruno-Plache-Stadion. „Die Duelle bei Lok sind aufgrund der Kulisse immer besonders, herausragend wird es aber erst bei eigenem Punktgewinn. Das trauen wir uns zu!“, betont Brösel. Genau diesen Punkt möchte Luckenwalde am Samstag erobern.

Personelle Situation

Neben den bekannten Langzeitverletzten gibt es zwei weitere angeschlagene Spieler, deren Einsatz noch fraglich ist. Trotzdem blickt Brösel zuversichtlich auf die Partie: „Auch wir haben richtig gute Jungs, die bisher noch wenig zum Einsatz gekommen sind.“ Die Tiefe des Kaders könnte ein Schlüssel sein, um in der englischen Woche konkurrenzfähig zu bleiben.

Tabellensituation als zusätzlicher Anreiz

Nach sechs Spieltagen liegt der FSV mit neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg in Leipzig würde nicht nur Selbstvertrauen geben, sondern auch den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sichern. Lok Leipzig steht derzeit mit 16 Punkten auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Hallescher FC.

Ausblick

Der FSV 63 Luckenwalde reist mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen zum Spitzenteam aus Leipzig. Die Mannschaft weiß um die Schwere der Aufgabe, will aber genau diesen Reiz nutzen, um über sich hinauszuwachsen. Leidenschaft, Disziplin und Effizienz sollen die Werkzeuge sein, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Hendrik Brösel bringt die Marschroute auf den Punkt: „Das trauen wir uns zu.“