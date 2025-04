FSV 63 Luckenwalde: "Das nutzen sie dann eiskalt"

Große Enttäuschung nach mutigem Auftritt

Mit großen Hoffnungen ging der FSV 63 Luckenwalde in das wichtige Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Die Mannschaft von Trainer Michael Braune zeigte dabei eine engagierte und couragierte Leistung, wurde am Ende jedoch nicht belohnt. "Natürlich sehr bitter, das ist klar in unserer Situation. Die Konkurrenz hat gewonnen. Es ist also sehr schlecht für uns gelaufen", kommentierte Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV, die Niederlage.

Schon früh in der Partie deutete sich an, dass Luckenwalde nicht gewillt war, sich dem Favoriten aus Jena kampflos zu ergeben. Der FSV investierte viel, war präsent in den Zweikämpfen und kam in beiden Halbzeiten zu mehreren hochkarätigen Torchancen.

Chancenwucher kostet mögliche Punkte

Die größte Enttäuschung des Tages war die mangelnde Chancenverwertung. "Es war eine sehr engagierte und couragierte Leistung von uns. In der ersten Halbzeit haben wir schon zwei richtig gute Einschussmöglichkeiten", stellte Brösel klar. Besonders Tim Schleinitz und Till Jacobi hätten in der ersten Hälfte den Führungstreffer erzielen können.

Auch nach der Pause blieb Luckenwalde am Drücker. "In der zweiten Halbzeit geht es dann weiter mit Chancen, sodass ich sage, es waren auf jeden Fall fünf oder sechs Möglichkeiten, wo dann auch einfach mal ein Tor fallen muss", analysierte Brösel. Doch wie schon so oft in dieser Saison fehlte dem FSV die letzte Konsequenz im Abschluss.

Ein Fehler entscheidet die Partie

In der 74. Minute wurde das Spiel durch einen kapitalen Fehler im Aufbauspiel entschieden. Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum nutzte Maxim Hessel die sich bietende Gelegenheit und brachte Jena mit 1:0 in Führung. "Wir machen es nicht und leisten uns dann einen kapitalen Fehler. Das nutzen sie dann eiskalt", beschrieb Brösel den entscheidenden Moment.

Trotz des Rückschlags warf Luckenwalde in der Schlussphase alles nach vorne. Trainer Michael Braune wechselte in der 72. Minute Simon Gollnack für Clemens Koplin ein und brachte in der 87. Minute mit Mathis Bruns, Fritz Schröder und Remo Merke gleich drei frische Kräfte. Auch Mateus Kolenda kam noch in der 83. Minute für Philipp Kühn. Doch der Ball wollte an diesem Tag einfach nicht über die Linie.

Der nächste Nackenschlag im Abstiegskampf

Die Niederlage gegen Jena verschärft die Situation für den FSV erheblich. Mit weiterhin 28 Punkten steht Luckenwalde auf Rang 17 – nur noch der VFC Plauen ist schlechter platziert. Konkurrenten wie der FC Eilenburg und der FC Viktoria 1889 Berlin konnten dagegen punkten und haben nun zwei Zähler Vorsprung auf den FSV.

"Sehr bitter, dass wir hier heute keine Punkte mitgenommen haben", fasste Brösel die Gefühlslage zusammen. Dabei wäre ein Punktgewinn mehr als verdient gewesen, gemessen an der Spielanlage und der Zahl der Torchancen.

Jetzt heißt es: Aufrichten und in Erfurt punkten

Trotz der Enttäuschung richtet der FSV den Blick nach vorne. Bereits am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt auf dem Programm. Anstoß ist um 13 Uhr. "Unser Plan ist klar: Aufrichten. Nächste Woche geht es nach Erfurt. Punkte zu holen im Auswärtsspiel, damit wir unsere Situation verbessern", gibt Brösel die Marschroute vor.

Der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

Für Luckenwalde geht es darum, in den verbleibenden Spielen möglichst viele Zähler zu sammeln. Der Glaube an den Klassenerhalt ist trotz der erneuten Enttäuschung nicht verloren. Leidenschaft, Mut und Entschlossenheit werden entscheidend sein, wenn es für den FSV in die letzten entscheidenden Wochen der Saison geht.