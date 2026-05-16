FSV 63 Luckenwalde: "Das ist riesig für unseren Verein"

– Foto: Stefan Fiebiger

Zum Abschluss der Regionalliga Nordost hat der FSV 63 Luckenwalde am heutigen 34. Spieltag ein 1:1-Unentschieden beim ZFC Meuselwitz erreicht. Vor 368 Zuschauern brachte Simon Gollnack die Gäste in Führung, ehe Florian Hansch per Foulelfmeter ausglich. Damit beendet Luckenwalde eine erfolgreiche Saison auf dem zehnten Tabellenplatz und beschert Trainer Michael Braune in seinem letzten Spiel für den Verein einen versöhnlichen Abschied.

Ein starker Beginn im thüringischen Meuselwitz Die Luckenwalder zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und übernahmen die Kontrolle auf dem Platz. Luckenwaldes Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel blickt gegenüber FuPa positiv auf die erste Spielhälfte zurück: „In Halbzeit eins kommen wir gut ins Spiel und haben mehr Spielanteile.“ Die spielerische Überlegenheit zahlte sich nach 25 Minuten aus, als die gegnerische Abwehr erfolgreich ausgehebelt wurde. „Nach einem sehenswerten Spielzug fällt das 1:0 durch Gollnack“, beschrieb Hendrik Brösel die verdiente Führung durch Simon Gollnack.

Verpasste Vorentscheidung und der Ausgleich Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Gäste, die Führung frühzeitig auszubauen und das Spiel vorzeitig zu entscheiden. „In Hälfte zwei haben wir ein wenig den Faden verloren. Gleich zu Beginn kann Lucas Will den Sack zumachen, vergibt aber eine riesige Chance“, analysierte Hendrik Brösel die Schlüsselszene nach dem Wiederanpfiff. Die mangelnde Effizienz sollte sich rächen, da die Hausherren in der Folge besser in die Partie fanden. „Meuselwitz kommt mehr an den Ball und per Elfmeter zum Ausgleich“, so Brösel. In der 55. Minute verwandelte Florian Hansch den Elfmeter zum 1:1. Intensiver Abnutzungskampf bis zum Schlusspfiff In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften noch einmal alle Kräfte mobilisierten. Hendrik Brösel zollte beiden Teams großen Respekt für die läuferische und kämpferische Leistung in der Schlussphase: „Hinten raus haben sich beide Teams schwergetan, aber viel investiert.“ Am Ende blieb es beim Unentschieden, das der Sport-Geschäftsführer als folgerichtig einstufte: „Leistungsgerechte Punkteteilung.“