FSV 63 Luckenwalde: "Das Herz auf dem Platz lassen"

Reaktion auf die Niederlage gefordert

Für den FSV 63 steht das Duell mit Hertha BSC II ganz im Zeichen der Reaktion. „Für uns geht es schon auch darum, eine Reaktion auf die, in der Art und Weise, so deutliche Niederlage in Zwickau zu zeigen“, betont Luckenwaldes Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel. Die Partie beim FSV Zwickau war für Luckenwalde ein herber Dämpfer, nachdem die Mannschaft zuvor sechs Spiele ungeschlagen geblieben war. Nun soll unter Flutlicht wieder die Energie und Entschlossenheit zurückkehren, die das Team in dieser Saison stark gemacht haben.

Besondere Spiele gegen Hertha II

Spiele gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC haben für Luckenwalde eine besondere Bedeutung. „Spiele gegen Hertha II haben immer einen besonderen Reiz. Es wird viel Fußball gespielt und man hat ein Stück weit Unplanbarkeit in der Kaderbesetzung des Gegners“, erklärt Brösel. Diese Unberechenbarkeit entsteht durch mögliche Verstärkungen aus dem Profikader der Berliner. Der FSV 63 erwartet daher eine technisch starke und spielerisch flexible Mannschaft, die im Ballbesitz ihr Tempo ausspielen wird.

Für Luckenwalde bedeutet das, wachsam zu bleiben und die eigene Struktur beizubehalten. Brösel unterstreicht: „Wir haben zu Hause schon einige richtig gute Heimspiele gezeigt. Das ist auch Freitag wieder das Ziel.“

Heimstärke als Schlüssel

Mit 23 Punkten steht der FSV 63 Luckenwalde weiterhin in der oberen Tabellenhälfte, punktgleich mit dem Halleschen FC. Die Heimbilanz ist dabei ein wichtiger Grundstein des bisherigen Erfolgs. Im Werner-Seelenbinder-Stadion konnte die Mannschaft bereits mehrfach überzeugen – auch dank der Unterstützung der eigenen Fans.

„Unter Flutlicht ist die Marschroute klar: das Herz auf dem Platz lassen“, fordert Brösel. Der emotionale Rahmen eines Abendspiels soll dabei helfen, die Mannschaft zusätzlich zu pushen und an die bisherigen Heimauftritte anzuknüpfen.

Gegneranalyse: Hertha II im Aufwind

Hertha BSC II reist mit 15 Punkten nach Luckenwalde und will den Abstand zum Tabellenkeller weiter vergrößern. In der Tabelle liegt die U23 der Berliner derzeit auf Rang 13, konnte zuletzt aber immer wieder mit couragierten Auftritten auf sich aufmerksam machen.

Personelle Lage

Personell kann FSV-Trainer Michael Braune fast aus dem Vollen schöpfen, auch wenn es im Kader noch einige Fragezeichen gibt. „Personell haben wir noch ein bis zwei Fragezeichen wegen den Langzeitverletzten“, so Brösel. Trotz der Ausfälle ist die Mannschaft in den vergangenen Wochen durch mannschaftliche Geschlossenheit aufgefallen.

Ziel: Zurück in die Erfolgsspur

Mit einer Mischung aus taktischer Disziplin, Leidenschaft und Mut will Luckenwalde die passende Antwort auf die Niederlage von Zwickau geben. Der FSV 63 hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass er auch gegen spielstarke Gegner bestehen kann – besonders dann, wenn das Team geschlossen auftritt.

Ein Erfolg gegen Hertha II wäre nicht nur ein wichtiger Schritt, um die positive Heimbilanz fortzuschreiben, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz: Luckenwalde bleibt stabil und konkurrenzfähig in der Regionalliga Nordost.