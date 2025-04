FSV 63 Luckenwalde: "Das gibt uns natürlich Power und Schub"

Rückblick auf eine gelungene englische Woche

Der FSV 63 Luckenwalde blickt auf eine bemerkenswerte englische Woche zurück: Zwei Heimsiege binnen weniger Tage, beide jeweils spät entschieden. Zunächst war es Jonas Böhmert, der gegen Hertha BSC II in der 90. Minute zum 1:0 traf. Wenige Tage später war es Fabio Schneider, der per Foulelfmeter in der 91. Minute für den 1:0-Erfolg gegen den FC Viktoria 1889 Berlin sorgte. "Das gibt uns natürlich Power und Schub und wir hoffen, dass wir diesen Schwung jetzt auch in den Sonntag mit reinnehmen können", sagt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde.

Die Ausgangslage im Tabellenkeller

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge verbesserte sich Luckenwalde auf den 16. Tabellenplatz. Zwar punktgleich mit dem FC Eilenburg (25), liegt der FSV durch das bessere Torverhältnis knapp vor dem Konkurrenten. "Ganz klar das Ziel ist es, dass wir weiterhin Punkte sammeln, um unsere Ausgangsposition da unten nach den beiden gewonnenen Heimspielen jetzt weiter zu verbessern", so Brösel weiter.

Kaderlage vor dem Auswärtsspiel in Chemnitz

Personell sieht es insgesamt gut aus für das Gastspiel beim CFC. "Wir sind bisher aus den beiden Spielen sehr ordentlich durchgekommen. Noch ein, zwei Blessuren, die sich aber bis Sonntag, glaube ich, wieder geben werden." Sicher ausfallen werden Christian Flath und Phillip König. Ansonsten kann Trainer Michael Braune auf eine breite Auswahl zurückgreifen.

Lernen aus Viktoria: Die Lehre aus zwei Halbzeiten

Trotz des Sieges gegen den FC Viktoria 1889 Berlin zeigte sich Brösel selbstkritisch: "Wir haben schon aus dem Spiel gegen Viktoria zwei verschiedene Halbzeiten mitgenommen. Die erste Halbzeit, wo wir das Spiel nicht so angenommen haben, wie man es hier hätte annehmen müssen und in der zweiten Halbzeit, wo wir dann den Hebel wirklich umgelegt haben." Für das Spiel in Chemnitz fordert er: "Am Sonntag brauchen wir davon auf jeden Fall zwei Halbzeiten, um nachher etwas mitzunehmen."

Chemnitz: Starke Defensive, schwieriges Auswärtsspiel

Der Chemnitzer FC stellt mit nur 19 Gegentoren nach 26 Spielen eine der besten Defensiven der Liga. Die Mannschaft ist im oberen Mittelfeld etabliert und geht als Favorit ins Spiel. Brösel warnt: "Chemnitz hat extrem wenig Gegentore und ist sehr gefestigt, sie stehen sicher im Mittelfeld der Tabelle."

Zudem erwartet Luckenwalde eine besondere Atmosphäre im Stadion an der Gellertstraße: "Wird sicherlich ja auch eine ordentliche Kulisse werden für uns in dem großen Stadion, also wieder etwas ganz anderes, auf was man sich dann einzustellen hat."

Erinnerung ans Hinspiel: Zwei Platzverweise, keine Punkte

Das Hinspiel verlor der FSV mit 0:2. Nils Lihsek (38.) und Jong-min Seo (49.) trafen für den CFC. Auf beiden Seiten gab es jeweils einen Platzverweis: Till Jacobi sah Gelb-Rot in der 20. Minute, später traf es auch den Chemnitzer Robert Zickert (66.). Trotz langer Unterzahl konnte Luckenwalde nicht zurückschlagen.

Mit Selbstvertrauen nach Sachsen

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist nach den beiden späten Siegen intakt. Das Team will den Schwung nutzen, um auch aus Chemnitz etwas mitzunehmen. Die Aufgabe ist klar umrissen: "Wir brauchen zwei Halbzeiten wie die zweite gegen Viktoria."