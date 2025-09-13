FSV 63 Luckenwalde: "Daraus wollen wir lernen"

Früher Doppelschlag schockt den FSV

Bereits nach sieben Minuten geriet Luckenwalde ins Hintertreffen. Ayodele Adetula eröffnete den Torreigen für die Hausherren. Nur fünf Minuten später erhöhte Stefan Maderer per Strafstoß auf 2:0. Der FSV fand kaum in die Zweikämpfe und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Brösel brachte es auf den Punkt: „Mit dieser heute gezeigten Zweikampfführung kannst du kein Spiel gewinnen.“

Doppelschlag vor der Pause

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgten die Leipziger endgültig für klare Verhältnisse. Erneut Ayodele Adetula schlug in der 41. Minute zu, nur eine Minute später legte er nach und erzielte seinen dritten Treffer des Tages. Der FSV ging mit einem ernüchternden 0:4 in die Kabine und wusste, dass es schwer werden würde, noch einmal ins Spiel zurückzufinden.

Vergebliche Wechsel in Halbzeit zwei

Trainer Michael Braune reagierte zur Pause und brachte neue Spieler. Doch auch sie konnten die Dominanz der Leipziger nicht durchbrechen. Später folgten weitere Wechsel, unter anderem kam Phillip König für Simon Gollnack. Doch der erhoffte Umschwung blieb aus. Leipzig verwaltete das Ergebnis souverän, während Luckenwalde trotz großer Laufbereitschaft keinen Zugriff mehr fand.

Klares Fazit von Hendrik Brösel

Nach der Partie war Hendrik Brösel deutlich in seiner Analyse: „Es war eine hohe Niederlage bei einer Mannschaft, die uns heute in allen Belangen deutlich überlegen war.“ Er stellte zugleich fest, dass die Unterschiede zu den Topteams spürbar waren: „In den letzten drei Partien gegen Teams von oben hat man einen deutlichen Unterschied gesehen. Daraus wollen wir lernen und etwas für die Zukunft mitnehmen.“

Die Tabelle nach sieben Spieltagen

Durch die Niederlage rutschte der FSV mit neun Punkten auf Rang elf ab. Leipzig dagegen festigte seine Position in der Spitzengruppe und liegt punktgleich mit Tabellenführer Hallescher FC auf Platz zwei. Die ersten drei der Tabelle – Halle, Leipzig und Erfurt – setzten sich bereits etwas von der Konkurrenz ab. Für Luckenwalde bleibt die Aufgabe, den Kontakt zum oberen Mittelfeld zu halten.

Blick nach vorn: Flutlichtspiel gegen Zehlendorf

Am Dienstagabend bietet sich die Gelegenheit zur direkten Wiedergutmachung. Dann empfängt der FSV 63 Luckenwalde um 19 Uhr den FC Hertha 03 Zehlendorf. Brösel gibt sich kämpferisch: „Dienstag geht’s unter Flutlicht zu Hause weiter. Wir können also schnell Besserung schaffen.“ Gegen den Tabellenvorletzten sind die Luckenwalder in der Favoritenrolle – und wollen nach drei Niederlagen in Serie wieder ein positives Signal setzen.