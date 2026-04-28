FSV 63 Luckenwalde: "Daran gilt es zu schrauben"

Die Tabellensituation vor dem Duell unter Flutlicht ist an Spannung kaum zu überbieten. Sowohl Luckenwalde auf Rang zehn als auch die Berliner auf Rang elf weisen 39 Punkte auf. Für den FSV-Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel ist die Marschroute für das Spiel eindeutig. Gegenüber FuPa erklärt er die Entschlossenheit des Vereins: „Wir wollen das tabellarische Saisonziel aus eigener Kraft über die Ziellinie bringen.“ Es ist der Wunsch nach Souveränität in einer Phase der Saison, in der jeder Zähler über die endgültige Platzierung im gesicherten Mittelfeld entscheidet. Es geht um den Ligaverbleib, der unter Dach und Fach gebracht werden soll.

Herausforderung gegen formstarke Hauptstädter

Dass dieses Vorhaben kein Selbstläufer wird, ist den FSV-Verantwortlichen bewusst. Während der FSV zuletzt Federn lassen musste, strotzt der kommende Gegner vor Selbstvertrauen. Die Berliner Talentschmiede hat sich im neuen Jahr zu einem echten Prüfstein entwickelt. „Dafür braucht es gegen die Hertha eine Top-Leistung, denn sie spielen bisher eine hervorragende Rückrunde“, warnt Hendrik Brösel. Die spielerische Qualität der Hauptstädter erfordert vom FSV höchste Konzentration und eine physische Präsenz über die vollen 90 Minuten.

Selbstkritik und Fokus auf die Punkteausbeute

Trotz der ordentlichen Platzierung blickt man in Luckenwalde auch kritisch auf die vergangenen Wochen. Die Zahlen der zweiten Saisonhälfte entsprechen nicht ganz den eigenen Erwartungen. Brösel redet nicht um den heißen Brei herum, wenn es um die statistische Bilanz geht: „Unsere Rückrunde sieht in Sachen Punkteausbeute nicht so gut aus. Daran gilt es zu schrauben.“ Die Partie gegen die Hertha-Bubis bietet die ideale Bühne, um diesen Trend umzukehren und die spielerische Leistung endlich wieder in maximalen Ertrag umzumünzen.

Die Verarbeitung des späten Zwickau-Schocks

Die Erinnerung an den vergangenen Sonntag ist noch frisch und dient als zusätzlicher Ansporn. Vor 1004 Zuschauern hielt das Team lange stand, ehe Luca Prasse in der 89. Minute den Luckenwalder K.o. besiegelte. Dieses bittere Ende soll in Berlin durch eine konzentrierte Schlussphase vergessen gemacht werden.

Vorfreude auf ein kurzweiliges Flutlichtspiel

Trotz des tabellarischen Drucks überwiegt die Vorfreude auf die Atmosphäre eines Abendspiels in der Hauptstadt. Die Kombination aus der technischen Versiertheit der Berliner und der leidenschaftlichen Spielweise der Luckenwalder verspricht attraktiven Fußball für die mitreisenden Fans. „Ich denke, alle Zuschauer werden sich auf eine kurzweilige Partie einstellen können“, blickt Hendrik Brösel optimistisch auf das Duell. Es ist die Hoffnung auf ein Spiel mit offenem Visier, in dem sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen.

Revanche für die knappe Niederlage im Hinspiel

Zusätzliche Motivation schöpft der FSV aus der Historie der laufenden Spielzeit. Das erste Aufeinandertreffen in Luckenwalde endete vor 662 Zuschauern mit einer knappen 0:1-Niederlage. Damals war es Selim Telib, der unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 46. Minute den goldenen Treffer für die Berliner erzielte. Nun bietet sich die Chance zur Revanche, um den 10. Tabellenplatz zu festigen.