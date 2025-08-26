FSV 63 Luckenwalde: "Da fehlte auch ein wenig der Mut"

Früher Rückstand bringt Unruhe

Die Partie begann denkbar ungünstig für den FSV. Bereits in der achten Minute brachte Pierre Weber die Hausherren in Führung. Halle nutzte in dieser Phase die Fehler der Gäste aus und zeigte, warum die Mannschaft ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Zwölf Minuten später erhöhte Bocar Baro auf 2:0, was dem Spiel des FSV spürbar den Rhythmus nahm. „Halle kam so in sein Spiel“, beschrieb Brösel die schwierige Anfangsphase.

Kein Zugriff im ersten Durchgang

Luckenwalde versuchte, Struktur in die eigenen Aktionen zu bekommen, doch die druckvolle Spielweise des HFC machte es den Gästen schwer. Zur Pause lag der FSV 0:2 zurück – und wusste, dass eine deutliche Steigerung nötig war, um noch etwas mitzunehmen.

Der schnelle Nackenschlag nach der Pause

Die erhoffte Reaktion nach dem Seitenwechsel kam zunächst nicht. Schon in der 50. Minute stellte Max Kulke mit dem 3:0 die Weichen endgültig auf Sieg für die Gastgeber. Es war der Moment, in dem die Partie endgültig entschieden schien. Doch der FSV bewies Moral, schüttelte sich und begann, mutiger nach vorn zu spielen.

Moral und Anschlusstreffer

Mit mehr Tempo und klareren Aktionen nach vorne arbeitete sich Luckenwalde in die Partie zurück. In der 79. Minute belohnte sich die Mannschaft zumindest mit dem Ehrentreffer. HFC-Spieler Jan Löhmannsröben beförderte den Ball ins eigene Netz – 3:1. „Die Moral war jederzeit da, wir kommen zum Anschluss und waren dann die letzten 20 Minuten besser im Spiel“, erklärte Brösel.

Lehrgeld gezahlt, aber nicht entmutigt

Auch wenn das Ergebnis deutlich war, zeigte die Mannschaft in der Schlussphase, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben wollte. Mehr Mut in den Aktionen und ein aggressiveres Anlaufen sorgten dafür, dass Halle in den letzten Minuten weniger dominant auftrat. „Schlussendlich waren wir heute auf vielen Positionen nicht auf der Höhe“, räumte Brösel ein, machte aber gleichzeitig deutlich, dass die Niederlage kein Grund zur Resignation ist.

Tabellenlage nach fünf Spieltagen

Mit neun Punkten aus fünf Spielen liegt der FSV 63 Luckenwalde weiterhin im oberen Tabellendrittel. Platz fünf hinter Spitzenreiter Halle, Erfurt, Jena und Lok Leipzig ist eine Bilanz, die zeigt, wie stark der Saisonstart war. Die Niederlage in Halle ändert daran wenig – sie unterstreicht lediglich, wie hoch das Niveau der Topteams in dieser Liga ist.

Fokus auf Altglienicke

Schon am Freitagabend steht das nächste Spiel im Werner-Seelenbinder-Stadion an. Mit der VSG Altglienicke kommt ein weiterer starker Gegner nach Luckenwalde, der aktuell ebenfalls neun Punkte auf dem Konto hat. „Weiter geht’s schon am Freitag, wir freuen uns auf das Heimspiel am Freitagabend gegen die VSG Altglienicke“, blickte Brösel nach vorn. Unter Flutlicht soll dann der nächste Heimsieg her, um die eigene Position in der Spitzengruppe zu festigen.