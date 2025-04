FSV 63 Luckenwalde: "Bei uns geht es um die Wurst"

So., 27.04.2025, 13:00 Uhr

Wichtiger Sieg in Plauen schafft neue Ausgangslage

Zuletzt gelang dem FSV 63 Luckenwalde beim VFC Plauen ein bedeutender 2:0-Auswärtssieg. Philipp Kühn brachte das Team früh in Führung (13.), Simon Gollnack sorgte in der 86. Minute für die Entscheidung. 710 Zuschauer sahen einen überzeugenden Auftritt des FSV, der damit einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf machte.

Durch diesen Erfolg steht Luckenwalde nun mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 16 der Regionalliga Nordost – einem Rang, der derzeit zum Klassenerhalt reichen würde. Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde, sagt dazu: "Wichtiger Sieg im Plauen letzte Woche. Und jetzt geht es darum, weiterzumachen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine ordentliche Anzahl an Punkten, um nachher auch diesen Platz zu verteidigen, der dann für den Klassenerhalt reichen würde."

Besondere Stimmung gegen Jena erwartet

Am Sonntag wartet mit dem FC Carl Zeiss Jena der Tabellenfünfte auf den FSV. Für Luckenwalde ist es eines der bedeutendsten Heimspiele der Saison. "Gegen Jena immer tolles, besonderes Spiel, weil viele Auswärtsfans da sein werden – immer guter Support – und wir freuen uns hier auf jeden Fall", so Brösel.

Der Verein sorgt rund um das Spiel für optimale Bedingungen: "Wir sorgen dafür, dass wir hier die ganzen Rahmenbedingungen sehr gut herstellen mit einem sehr ordentlichen Platz, der zur Verfügung steht und wir hoffen natürlich dann auch hier auf jeden Fall auf ein sehr ordentlich gefülltes Stadion."

Respekt vor der Qualität des Gegners

Jena steht mit 49 Punkten aktuell auf Platz fünf und gehört zu den spielstärksten Teams der Liga. Brösel betont: "Wir wissen um die Qualität von Jena, da braucht man nicht lange rumfaseln. Absoluter Top-Kader und wir sind sehr gespann auf Sonntag."

Das Hinspiel in Jena endete 2:2. Philipp Kühn (22.) und Simon Gollnack (45.+2) hatten den FSV damals in Führung gebracht, ehe Benjamin Zank in der Nachspielzeit den Ausgleich für Jena erzielte. Auch damals zeigte Luckenwalde, dass es mit einem Team aus der oberen Tabellenregion mithalten kann.

Testspiel gegen Union-Perspektivteam als Vorbereitung

Zur Vorbereitung auf die Partie am Sonntag absolvierte der FSV ein Testspiel: "Wir hatten jetzt gestern noch mal einen Test gegen das Perspektivteam, das U21-Perspektivteam von Union Berlin."

Dabei ging es laut Brösel auch darum, Akteuren mit weniger Einsatzzeit Spielpraxis zu ermöglichen: "Der Test hat noch mal gut getan, damit ein paar Jungs, die jetzt vielleicht auch ein bisschen hinten dran waren mit der Spielzeit, ein bisschen in den Rhythmus kommen."

Personalsituation vor dem Spiel offen

Die Personallage bleibt angespannt. "Verletzungsbedingt müssen wir schauen. Es sind ein, zwei Entscheidungen, die noch getroffen werden. Wir müssen in Richtung Wochenende versuchen, natürlich so viele Jungs wie möglich wieder fit zu bekommen", erklärt Brösel.

Klar ist: "Phillip König ist noch keine Option und Christian Flath ist natürlich klar, fällt weiterhin aus." Darüber hinaus bleibt offen, welche Spieler am Sonntag einsatzfähig sein werden.

Leidenschaft als Schlüssel zum Erfolg

Gegen den Favoriten aus Jena will Luckenwalde alles in die Waagschale werfen. "Wir müssen an unsere beste Leistung rankommen, müssen alles auf den Platz lassen, müssen versuchen, unser Publikum ab Minute eins hier mitzunehmen durch eine sehr leidenschaftliche Leistung", sagt Brösel.

Denn eines ist für ihn klar: "Dann wird es hier sehr viel über den Willen gehen, über die 100 % dann auch rüber zu gehen, um am Ende hier Zählbares zu holen. Wir bereiten uns so vor, dass wir nachher dazu in der Lage sind."

Blick auf die Tabelle verdeutlicht Druck

In der Tabelle steht Luckenwalde mit 28 Punkten nur einen Zähler vor dem FC Eilenburg (27 Punkte). Die Konkurrenz ist eng: FC Hertha 03 Zehlendorf, BSG Chemie Leipzig und FC Viktoria 1889 Berlin rangieren ebenfalls in Reichweite.

Jeder Punkt zählt – das Heimspiel gegen Jena ist ein weiterer Prüfstein in der engen Schlussphase der Saison. Bei "uns geht es um die Wurst", bringt Brösel die Lage auf den Punkt. Entsprechend hoch sind Einsatzbereitschaft und Konzentration, mit denen der FSV am Sonntag antreten wird.