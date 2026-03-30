FSV 63 Luckenwalde behält die Nerven: 3:1 gegen Falkensee-Finkenkrug

FSV 63 Luckenwalde – SV Falkensee-Finkenkrug 3:1

In Luckenwalde erlebten 31 Zuschauer eine konzentrierte Vorstellung der Hausherren, die den Grundstein für ihren Erfolg bereits im ersten Durchgang legten. Der FSV agierte vor dem Tor äußerst zielstrebig und belohnte sich in der 27. Minute, als Johann Schmiedeke zur 1:0-Führung traf. Die Heimelf blieb am Drücker und legte noch vor der Pause nach: Colin Hoenicke erhöhte in der 36. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage für die zweite Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste vom SV Falkensee-Finkenkrug jedoch Moral. Die Bemühungen um den Anschlusstreffer wurden in der 61. Minute belohnt, als Lukas Bujk zum 2:1 einnetzte. Die Entscheidung in diesem nervenaufreibenden Spiel fiel erst kurz vor dem Ende. In der 84. Minute behielt Colin Hoenicke die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand. Mit seinem zweiten Treffer des Tages krönte er seine Leistung und sicherte dem FSV 63 Luckenwalde drei wichtige Punkte in einer bis zum Schluss umkämpften Partie.