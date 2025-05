FSV 63 Luckenwalde: "Alle sind bereit für den letzten Schritt“

Drucksituation vor dem Saisonfinale

Die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag ist eindeutig: Drei Teams stehen mit 31 Punkten auf den Plätzen 15 bis 17 – darunter der FSV 63 Luckenwalde, der dank der besten Tordifferenz aktuell den rettenden 15. Platz belegt. Ein Sieg gegen die VSG Altglienicke würde den Verbleib in der Regionalliga sichern. Ein Unentschieden oder eine Niederlage könnte das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bedeuten – abhängig von den Ergebnissen der direkten Konkurrenten Eilenburg und Viktoria Berlin.

„Es wird auf jeden Fall ein heißer Sonntag werden“, sagt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport des FSV 63 Luckenwalde. „Wir haben durch den Sieg in Babelsberg, durch den Derbysieg, unsere Ausgangsposition verbessert.“ Nun gehe es darum, „aus eigener Kraft das jetzt auch über die Ziellinie zu drücken.“

Derbysieg als Mutmacher

Mit dem 2:1-Auswärtssieg beim SV Babelsberg 03 hat sich der FSV zurückgemeldet – sportlich wie emotional. Die Mannschaft zeigte große Moral, drehte nach frühem Rückstand durch Treffer von Tim Schleinitz (45.+4) und Simon Gollnack (77.) das Spiel und feierte einen knappen Erfolg. Es war der siebte Saisonsieg – und einer mit Signalwirkung.

„Wir sind jetzt von den drei Mannschaften, die alle 31 Punkte haben, durchs Torverhältnis oder haben davon das beste Torverhältnis“, erklärt Brösel. „Uns ist auf jeden Fall klar, dass wir hier am Sonntag gegen Altglienicke zu Hause unbedingt was holen müssen, unbedingt gewinnen wollen.“

Kader fast unverändert – volle Konzentration in der Vorbereitung

Personell geht der FSV mit der gleichen Ausgangslage wie in der Vorwoche in das Endspiel. „Verletztenliste ist die gleiche wie auch in der Vorwoche. Wir haben jetzt nicht nochmal was mit dazu, sodass wir mit einem ordentlichen Kader in die letzte Partie gehen können“, berichtet Brösel.

Die Trainingswoche lief nach seinen Worten konzentriert und fokussiert ab. „Eine sehr konzentrierte Woche bisher“, betont der Sport-Geschäftsführer. Alles deutet darauf hin, dass sich die Mannschaft der Tragweite der Partie voll bewusst ist – und bereit ist, sich ein letztes Mal zu mobilisieren.

Mut, Leidenschaft und ein Ziel

Die Leistung in Babelsberg soll als Vorlage für das letzte Heimspiel dienen. „Wir werden alles daran, so wie wir es jetzt auch in Babelsberg unter Beweis gestellt haben, mit einer sehr mutigen und einer absolut leidenschaftlichen Leistung auch in dieses letzte Heimspiel gehen“, sagt Brösel. Dabei setzt man auch auf die Unterstützung der Fans: „Wir hoffen auf eine gute Zuschauerzahl und einen richtig ordentlichen Support von außen, der uns dann hoffentlich auch nochmal ein Stückchen weiter trägt.“

Die Kulisse im Werner-Seelenbinder-Stadion wird am Sonntag ein entscheidender Faktor sein. Nicht nur sportlich, sondern auch emotional ist das Spiel eine Prüfung für alle Beteiligten – eine, in der es um nichts Geringeres als den Verbleib in der vierthöchsten Spielklasse geht.

Altglienicke mit stabiler Saison – aber nicht mehr unter Zugzwang

Die VSG Altglienicke kommt als Tabellenneunter nach Luckenwalde. Mit 46 Punkten ist die Mannschaft jenseits von Gut und Böse, hat eine ordentliche Saison gespielt, aber weder Aufstiegschancen noch Abstiegssorgen. Im Hinspiel hatte der FSV beim 2:2 eine Führung aus der Hand gegeben – auch das ist eine Erinnerung, die man nun in Motivation ummünzen will.

Altglienicke wird ohne großen Druck aufspielen, was Fluch und Chance zugleich sein kann. Für Luckenwalde zählt ohnehin nur der eigene Auftritt: „Dann geht es darum, den letzten Schritt jetzt zu tun. Alle sind dazu bereit und wollen diesen letzten Schritt jetzt gehen“, stellt Brösel unmissverständlich klar.

Sonntag entscheidet über die Zukunft

Der FSV 63 Luckenwalde hat sich diese finale Chance erarbeitet. Mit Leidenschaft, mit Rückschlägen – und mit einem beeindruckenden Sieg im richtigen Moment. Nun geht es darum, sich für diese Entwicklung zu belohnen.

Am Sonntag ab 13 Uhr liegt das Schicksal in eigener Hand. Ein Sieg – und die Regionalliga dürfte gesichert sein. Ein Punkt oder eine Niederlage – und das große Zittern beginnt. Aber wer das Spiel in Babelsberg gesehen hat, der weiß: Der FSV ist bereit. Für den letzten Schritt. Für die Rettung. Für den Klassenerhalt.