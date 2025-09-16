FSV 63 Luckenwalde: „Aber diese Leistung macht Lust auf mehr“

Frühe Führung durch Tim Luis Maciejewski

Der Start in die Partie verlief nach Maß. Bereits in der 5. Minute erzielte Tim Luis Maciejewski das 1:0 für den FSV 63 Luckenwalde. Mit dieser Führung im Rücken hätte eigentlich Sicherheit einkehren können, doch Brösel sah es anders: „Wir kommen gut ins Spiel und gehen früh in Führung. Doch so richtig gut konnten wir damit nicht umgehen. Wir wurden dann deutlich zu passiv.“

Passivität vor der Pause, Chancen dennoch vorhanden

Trotz der Führung wirkte das Team im Anschluss zu zurückhaltend. Zehlendorf kam etwas besser ins Spiel, doch die klareren Möglichkeiten blieben auf Seiten des FSV. Brösel analysierte: „Bis zur Pause hatten wir dennoch die besseren Möglichkeiten.“ Dass die Berliner nicht zum Ausgleich kamen, war auch der konzentrierten Arbeit in der Defensive des FSV zu verdanken.

Bärenstarke zweite Halbzeit

Nach der Pause änderte sich das Bild deutlich. Der FSV spielte druckvoll, engagiert und mit viel Tempo nach vorn. „Nach dem Seitenwechsel waren wir bärenstark. Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten, ein tolles Angriffsspiel gezeigt und nie nachgelassen“, betonte Brösel.

Verpasste Vorentscheidung

Bei aller Dominanz musste sich der FSV auch Kritik gefallen lassen. „Wir müssen den Sack natürlich früher zumachen. Das müssen wir uns ankreiden“, erklärte Brösel selbstkritisch. Chancen für ein zweites oder drittes Tor waren mehrfach vorhanden.

Defensive Stabilität als Basis

Lob verdiente sich die Abwehr. Luckenwalde verteidigte konzentriert und ließ kaum zwingende Gelegenheiten zu. Auch die Einwechsler Max Hathaway, Remo Merke und Matthew Meier fügten sich reibungslos ein und stabilisierten das Team.

Tabelle rückt enger zusammen

Durch den Sieg schob sich der FSV 63 Luckenwalde mit zwölf Punkten auf Rang acht der Tabelle. Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist man eine ausgeglichene Bilanz auf. Vor allem der Sprung ins obere Mittelfeld ist ein wichtiges Zeichen, da mit Zehlendorf ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller zurückgelassen wurde.

Stimmen und Ausblick

Die Freude über die Leistung war im gesamten Umfeld spürbar. Brösel betonte abschließend: „Aber diese Leistung macht Lust auf mehr. Hoffentlich können wir einen Schwung nach Greifswald mitnehmen.“ Damit lenkte er den Blick bereits auf die kommende Aufgabe.

Nächstes Spiel in Greifswald

Am Sonntag, 21. September, geht es für den FSV 63 Luckenwalde zum Greifswalder FC. Dort soll der positive Trend fortgesetzt und ein Auswärtssieg eingefahren werden. Angesichts der Tabellenlage – Greifswald steht mit nur fünf Punkten auf Rang 15 – bietet sich die große Gelegenheit, den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter auszubauen.