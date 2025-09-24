FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Union Berlin: Ein besonderes Spiel

Der Regionalligist FSV 63 Luckenwalde freut sich auf ein besonderes Spiel. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Seit 2016 ist der 1. FC Union Berlin unserer Kooperationspartner. Neben der Zusammenarbeit im Bereich der Nachwuchsförderung und der Schaffung von infrastrukturellen Synergien ist es erklärtes Ziel, auch sportliche Fußballhöhepunkte zu schaffen. Aus diesem Grund gab es im Zuge der Sommervorbereitung der Saison 2023/24 ein Testspiel der Regionalligamannschaft gegen das Bundesligateam vom 1. FC Union Berlin. Damals ein echtes Highlight in unserer Region und für die Fußballfans.

wiederholt sich diese besondere Möglichkeit. Am 08.10.2025 um 18:30 Uhr empfängt unsere 1. Mannschaft um Trainer Michael Braune das Bundesligateam vom 1. FC Union Berlin um Trainer Steffen Baumgart im Werner-Seelenbinder-Stadion!

Ab Donnerstag, 25.09.2025, 12 Uhr wird unser Onlineticketportal für dieses Highlight-Testspiel geöffnet sein. Es werden 3000 Karten zur Verfügung stehen: Sitzplatz 20€, Stehplatz 15€, Stehplatz ermäßigt 8€.

Greift zu, füllt unser “Seele” und lasst uns wieder gemeinsam eine unvergessliche Stimmung erleben. Wir sehen uns…

Hinweise für unsere Gäste

Das Stadion wird an diesem Tag ab 17 Uhr geöffnet sein. Die Tickets werden ausschließlich online angeboten.

Bei Anreise mit der Bahn aus Richtung Berlin und zurück: aufgrund von Bauarbeiten ist zwischen Teltow und Luckenwalde (in beiden Richtungen) Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrzeit ist entsprechend verlängert. Wir bitten um entsprechende Einplanung.

Bei Anreise mit dem PKW: bitte beachtet die Hinweise zu den Parkmöglichkeiten auf der folgenden Seite: Link zu den Informationen. Die Anzahl an Parkplätzen in Stadionnähe sind begrenzt und im Bereich der Wohngebiete ist das Parken nur mit Anwohnerparkausweis erlaubt.