FSV 08 vor Hammerstart: Gelingt gegen Essingen die Trendwende?

Richtungsspiel zum Start der Rückrunde

Der Auftakt in die Rückrunde könnte für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen bedeutender kaum sein. Mit 16 Punkten aus 17 Partien steht die Mannschaft auf Tabellenplatz 16 – mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Dass es am Saisonende voraussichtlich vier Absteiger geben könnte, verleiht jeder Partie ein noch höheres Gewicht.

Nun kommt ausgerechnet der TSV Essingen nach Bissingen, der mit 29 Punkten auf Rang 4 steht und eine starke Hinrunde gespielt hat. Es wartet ein Duell zwischen zwei Teams, die in vollkommen unterschiedlichen Tabellenregionen unterwegs sind, aber jeweils dringend Punkte benötigen.

Der Blick auf das letzte Spiel in Nöttingen

Der FSV geht mit einer Enttäuschung im Gepäck in die zweite Saisonhälfte. Beim FC Nöttingen verlor das Team von Trainer Daniel Zmpitas mit 0:3. Es war das zweite Spiel unter dem neuen Coach – und erneut offenbarte sich, wie viel Arbeit vor der Mannschaft liegt. Egemen Sarikaya stellte früh die Weichen für die Gastgeber (2.), bevor Stefan Zimmermann (37.) und Jannis Rabold (52.) für klare Verhältnisse sorgten.

Rückblick auf das Hinspiel – ein enges Duell

Das Hinspiel in Essingen war umkämpft und knapp, ging allerdings ebenfalls verloren. In der 6. Minute traf Leon Leuze für den TSV Essingen, bevor Bleart Dautaj in der 42. Minute per Foulelfmeter ausglich. Doch in der Schlussphase entschied Benjamin Dudda (84.) die Partie zugunsten der Gastgeber.

Start in die Rückrunde als Chance – und als Signal

Mit zwei Siegen, sieben Remis und sieben Niederlagen steht der FSV 08 nach der Hinrunde mit dem Rücken zur Wand. Doch die Rückrunde bietet die Möglichkeit, verlorene Punkte zurückzuholen – und insbesondere die Heimstärke wiederzubeleben.

Der TSV Essingen wird nach Bissingen kommen, um seine starke Platzierung zu festigen. Doch für den FSV 08 ist dieses Spiel mehr als ein weiteres Ligaduell: Es ist eine Bewährungsprobe und ein Moment des Neuanfangs. Mit Daniel Zmpitas an der Seitenlinie will die Mannschaft die Energie der Rückrunde nutzen und sich Schritt für Schritt nach oben arbeiten.

Ein Spiel mit besonderer Bedeutung

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Ball rollt, geht es um weit mehr als drei Punkte. Es geht um Selbstvertrauen, um Signale für den weiteren Saisonverlauf und um den Glauben, die Liga halten zu können. Essingen kommt als Favorit – aber der FSV 08 Bietigheim-Bissingen wird am Bruchwald alles dafür tun, die Rückrunde mit einem Ausrufezeichen zu eröffnen.