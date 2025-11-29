FSV 08 verliert torreiches Oberliga-Auswärtsspiel in Gmünd

Frühe Führung bringt Hoffnung

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen erwischte in Gmünd einen Traumstart. Bereits in der achten Minute traf Bleart Dautaj zur 1:0-Führung und gab dem Team von Trainer Daniel Zmpitas Rückenwind. Der Auftakt gelang aggressiv, mutig und mit klarer Zielstrebigkeit. Doch die Antwort der Gastgeber folgte schnell: Nur drei Minuten nach der Führung erzielte Niklas Hofmeister das 1:1 und stellte die Partie früh wieder auf null.

Max Stumm trifft zur erneuten Führung

Der FSV 08 zeigte in der Offensive eine starke Anfangsphase und ließ sich vom schnellen Ausgleich nicht beirren. In der 18. Minute stellte Max Stumm auf 2:1. Die Mannschaft belohnte sich für ihr mutiges Auftreten, spielte aktiv nach vorne.

Spiel kippt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel verlor der FSV 08 jedoch zunehmend die Kontrolle. Gmünd wurde dominanter, gewann mehr Zweikämpfe und setzte sich in der Bissinger Hälfte fest. In der 56. Minute traf Alexander Aschauer zum 2:2. Nur zwei Minuten später drehte Aschauer die Partie komplett und erzielte das 3:2 für die Gastgeber. Der FSV 08 wirkte in dieser Phase anfälliger und ließ Gmünd zu viel Raum, den die Hausherren energisch nutzten.

Gmünd nutzt die Fehler eiskalt aus

In der 66. Minute erhöhte Niklas Hofmeister auf 4:2. Drei Gegentreffer innerhalb von zehn Minuten brachten den FSV 08 in eine schwierige Lage. Trotz der hohen Gegentorzahl zeigte das Team weiterhin Kampfbereitschaft. Doch die Abstände stimmten nicht mehr, und individuelle Fehler machten es Gmünd leichter, die Angriffe konsequent auszuspielen.

Späte Hoffnung durch Tom Kleinmann

Trotz des Rückstands gab der FSV 08 nicht auf. In der 87. Minute sorgte Tom Kleinmann mit seinem Treffer zum 4:3 für neue Hoffnung. Die Schlussphase wurde intensiv, emotional und wild – Bissingen warf alles nach vorne, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Die Mannschaft zeigte Moral, Leidenschaft und den Willen, das Spiel trotz der schwierigen Situation zu drehen.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Nico Molinari zum 5:3. Dieser Treffer zerstörte die letzten Hoffnungen des FSV 08 auf einen Ausgleich. Nach großem Aufwand und viel Emotion blieb am Ende erneut die bittere Erkenntnis, ohne Punkte dazustehen.

Tabelle verschärft die Lage

Durch die Niederlage steht der FSV 08 mit 16 Punkten auf Platz 17. Die Konkurrenz im Tabellenkeller punktet, während die Bissinger in der Defensive zu viel zulassen. Mit 39 Gegentoren nach 18 Spielen gehört die Abwehr zu den anfälligsten im gesamten Ligafeld. Der Druck im Kampf um den Klassenerhalt wächst.

Fokus richtet sich auf Essingen

Am kommenden Samstag steht das Nachholspiel gegen den TSV Essingen an – eine Partie, die bereits in der Vorwoche nach 15 Minuten wegen zu rutschigem Kunstrasen abgebrochen wurde. Das Spiel sorgte für viel Gesprächsstoff und ist sportlich von großer Bedeutung. Essingen kämpft im oberen Tabellenbereich, während der FSV 08 dringend Punkte braucht.