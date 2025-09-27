FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir werden es heute feiern"

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am heutigen 10. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor 150 Zuschauern drehte die Mannschaft von Trainer Haris Krak einen frühen Rückstand und gewann gegen den Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen eindrucksvoll mit 6:1. Mit einer Mischung aus Leidenschaft, Effektivität und Konsequenz meldeten sich die Bissinger im Abstiegskampf zurück.

Die Partie begann mit einem Rückschlag: Schon in der 3. Minute brachte Christian Derflinger die Gäste aus Villingen mit 0:1 in Führung. Doch die Reaktion der Bissinger ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 12. Minute erzielte Onesi Kuengienda den Ausgleich. Damit war der erste Druck von den Schultern gefallen, und der FSV zeigte, dass er sich von einem frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen ließ.

Bietigheim übernimmt die Kontrolle

Nach dem Ausgleich dominierte der FSV das Spielgeschehen. In der 28. Minute sorgte Justin Keklik für die 2:1-Führung, bevor Vincent Fitze in der 44. Minute zum 3:1 nachlegte. Mit diesem Polster ging es in die Halbzeitpause – eine deutliche Bestätigung für den Offensivdrang und die Zielstrebigkeit der Bietigheimer.

Entscheidung direkt nach Wiederanpfiff

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte: mit Torjubel für die Hausherren. In der 48. Minute erhöhte Alexander Götz auf 4:1 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Der FC 08 Villingen fand kaum mehr Mittel, sich gegen die wuchtigen Angriffe des FSV zu wehren.

Emre Yalcin und Max Stumm setzen den Schlusspunkt

In der 64. Minute war es Emre Yalcin, der mit dem 5:1 die endgültige Entscheidung brachte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Bissinger einen glanzvollen Nachmittag erleben würden. Den Endstand markierte Max Stumm in der 84. Minute mit dem 6:1 – der Schlusspunkt einer Partie, die den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Trainer Haris Krak lobt sein Team

Nach dem Spiel zeigte sich Trainer Haris Krak sichtlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ein sehr gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg. Die Jungs haben sich heute belohnt für ihre Leistung und waren trotz dem Rückstand immer positiv und haben weiter den Matchplan verfolgt. Wir werden es heute feiern und ab Montag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel.“ Die Worte des Trainers unterstrichen, wie sehr er die Mentalität seiner Spieler schätzte.

Ein wichtiger Schritt in der Tabelle

Mit dem klaren Sieg verschaffte sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen etwas Luft im Tabellenkeller. Mit nun zehn Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz 14, punktgleich mit dem Türkischen SV Singen, der ebenfalls zehn Zähler aufweist.

Stimmung als Erfolgsfaktor

Die 150 Zuschauer sahen nicht nur einen Kantersieg, sondern auch eine Mannschaft, die Leidenschaft, Kampfgeist und Spielfreude ausstrahlte. Der Sieg könnte als Initialzündung dienen, um die kommenden Wochen mit neuem Selbstvertrauen anzugehen.

Blick nach vorne: Duell in Neckarsulm

Schon am Donnerstag geht es für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen weiter. Am 2. Oktober tritt die Mannschaft auswärts bei Türkspor Neckarsulm an. Dort wartet eine schwierige Aufgabe gegen einen Gegner, der ebenfalls elf Punkte auf dem Konto hat und im direkten Duell geschlagen werden könnte. Mit dem Rückenwind des Kantersieges gegen Villingen reist der FSV jedoch mit breiter Brust an.