FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir werden alles reinwerfen"

Herausforderung beim Spitzenteam

Trotz der klaren Rollenverteilung geht der FSV 08 nicht ohne Hoffnung in die Partie. "Es wird ein schweres Auswärtsspiel, das uns morgen erwartet", sagt Trainer Haris Krak. „Es ist eine spielstarke Mannschaft, die den direkten Weg zum Tor sucht. Wir brauchen eine Top-Leistung, dass wir in Mannheim was mitnehmen. Wir werden in dieses Spiel alles reinwerfen, um was Zählbares mitzunehmen.“

Sieg gegen Ravensburg sorgt für Auftrieb

Der FSV 08 reist mit Selbstvertrauen nach Mannheim. Am vergangenen Wochenende feierte das Team einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den FV Ravensburg. Mann des Tages war Lukas Böhm, der gleich dreifach traf (7., 47., 66.) und damit maßgeblich zum Erfolg beitrug. Nikolaos Dobros verwandelte zudem einen Foulelfmeter in der 42. Minute.

Hinspiel-Niederlage im Hinterkopf

Das Hinspiel gegen den VfR Mannheim liegt dem FSV 08 noch im Magen. Zu Hause unterlagen die Bissinger mit 1:3. Nach dem frühen Rückstand durch Altin Vrella (19.) und dem 0:2 durch Pasqual Pander (48.) konnte Pero Mamic in der 50. Minute zwar verkürzen, doch Kevin Krüger stellte in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. In dieser Partie wurde deutlich, wie konsequent und effizient Mannheim vor dem Tor agiert.

Dichtes Mittelfeld – jeder Punkt zählt

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng es im Mittelfeld der Oberliga zugeht. Der FSV 08 steht mit 37 Punkten auf Rang elf, punktgleich mit dem TSV Essingen (Platz zwölf) und nur einen Zähler vor dem SSV Reutlingen (36 Punkte). Der Abstand zur Gefahrenzone bleibt gering.

Ein Punktgewinn in Mannheim wäre daher nicht nur ein Achtungserfolg gegen ein Spitzenteam, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Spieler wissen, worum es geht – und sie wissen auch, dass die letzten Spiele der Saison alle Endspiel-Charakter haben.

Fazit: Mut, Disziplin und der feste Wille

Die Ausgangslage ist klar: Der VfR Mannheim geht als Favorit in die Partie, der FSV 08 Bietigheim-Bissingen als Außenseiter. Doch mit dem Rückenwind aus dem Heimsieg gegen Ravensburg, einer disziplinierten Mannschaftsleistung und dem klaren Willen, etwas Zählbares mitzunehmen, reist das Team von Haris Krak nicht chancenlos an.

„Wir werden in dieses Spiel alles reinwerfen“, kündigt der Trainer an. Für den FSV zählt jeder Punkt – nicht nur tabellarisch, sondern auch für das Selbstverständnis in einer Saison, die bis zum Schluss um jeden Zentimeter kämpfen lässt. In Mannheim wartet eine schwierige Aufgabe – aber auch die Gelegenheit, ein weiteres starkes Zeichen zu setzen.