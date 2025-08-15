FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir sind gut vorbereitet"

Fokus auf einen schwierigen Gegner

Haris Krak erwartet am morgigen Samstag eine knifflige Aufgabe. „Ein schweres Auswärtsspiel natürlich und wir wissen um die Stärke von Göppingen“, betont der Coach. Auch wenn die Gastgeber noch sieglos in dieser Saison sind, warnt er vor einer Unterschätzung: „Mit Sicherheit war es nicht der erwünschte Start für Göppingen und ein wenig Druck wird wahrscheinlich da sein.“

Bissingen reist erholt an

Nach den intensiven ersten beiden Wochen mit Pokal- und Ligaspielen konnte die Mannschaft diesmal eine ganze Trainingswoche am Stück nutzen. „Wir sind gut vorbereitet und werden alles dafür tun, ein erfolgreiches Auswärtsspiel zu spielen“, sagt Krak. „Wir haben auch mal eine Woche trainieren können ohne Mittwoch-Pokalspiel, somit sind wir auch gut erholt mit frischer Kraft.“ Diese zusätzlichen Tage zur Regeneration sollen sich nun in einer konzentrierten und frischen Leistung auf dem Platz widerspiegeln.

Rückblick auf das Remis gegen Normannia

Im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd erlebten die Zuschauer eine kämpferische Vorstellung des FSV. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Angelo Di Stefano die Hausherren in der 52. Minute in Führung. Die 08er hatten in dieser Phase die Chance, das zweite Tor nachzulegen, doch der Treffer wollte nicht fallen. In der 75. Minute kam Gmünd durch Fabian Kianpour zum Ausgleich.

Trotz der Enttäuschung über den verpassten Sieg lobte Krak die Einstellung seiner Mannschaft: Leidenschaft und Einsatz waren über 90 Minuten spürbar. Der Punktgewinn gegen einen starken Gegner war dennoch ein wichtiges Signal, dass die Mannschaft in der Lage ist, Spiele auf Augenhöhe zu gestalten.

Tabellensituation bringt zusätzliche Spannung

Vor der Partie in Göppingen liegen beide Teams dicht beieinander. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen belegt mit einem Punkt Rang zwölf, während der 1. Göppinger SV als Absteiger aus der Regionalliga auf Platz 14 steht – ebenfalls mit einem Zähler. Für beide Mannschaften ist das Spiel daher eine Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren.

Schlüssel zum Erfolg

Für Krak und sein Team wird es darauf ankommen, aus den Fehlern der ersten beiden Ligapartien zu lernen. Eine konsequente Chancenverwertung, hohe Konzentration bei Standardsituationen und ein kompakter Defensivverbund sollen die Grundlage für ein erfolgreiches Spiel bilden. „Wir werden alles dafür tun, ein erfolgreiches Auswärtsspiel zu spielen“, bekräftigt der Trainer.

Anpfiff in Göppingen

Das Duell zwischen dem 1. Göppinger SV und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen wird am morgigen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Für beide Seiten ist es eine richtungsweisende Begegnung, in der es um mehr als nur drei Punkte geht – es ist auch eine Frage des Selbstvertrauens und des richtigen Schritts in die neue Saison.