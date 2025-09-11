FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir lassen uns davon nicht blenden"

Der Blick auf die Tabelle zeigt die Brisanz

Sieben Spiele, vier Punkte – die Bilanz des FSV 08 Bietigheim-Bissingen fällt ernüchternd aus. Die Mannschaft hat zwar Moral bewiesen und sich in Karlsruhe durch Tore von Alexander Götz und Bleart Dautaj ein 2:2 erkämpft, belegt aber Platz 17. Nur der kommende Gegner aus Singen steht aufgrund der schlechteren Tordifferenz noch hinter den Bissingern.

Trainer Haris Krak betont die Bedeutung der Begegnung: „Wir wissen wie wichtig dieses Duell ist und wir wollen die Punkte in Bissingen behalten.“

Krak warnt vor dem Gegner

Auch wenn der Türkische SV Singen zuletzt klar unterlag, warnt Krak davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. „Auch wenn der Gegner zuletzt deutlich verloren hat, wir lassen uns davon nicht blenden und werden ihn keinesfalls unterschätzen“, sagt er.

Gerade die hohe 0:8-Niederlage der Singener im letzten Heimspiel hat gezeigt, wie groß die Schwankungen bei den Auftritten des Aufsteigers sind. Unterschätzen will man ihn beim FSV jedoch keinesfalls.

Die Heimstärke muss her

Krak macht deutlich, worauf es ankommen wird: „Fokus liegt auf unseren Heimspiel, von der ersten Minute hellwach, mit Leidenschaft und Überzeugung auf den Platz zu gehen.“

Rückblick: Punktgewinn in Karlsruhe

Das jüngste 2:2 beim Karlsruher SC II war ein Schritt in die richtige Richtung. Nach der frühen Führung durch Alexander Götz und dem zwischenzeitlichen 2:1 von Bleart Dautaj per Foulelfmeter schien der erste Auswärtssieg möglich. Doch die Hausherren glichen durch Frederik Recktenwald zum 2:2 aus.

Krak sprach danach von einer gerechten Punkteteilung, die aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass seine Mannschaft noch mehr Konstanz in beiden Halbzeiten benötigt.

Das Selbstvertrauen soll zurückkommen

In den vergangenen Wochen hat der FSV zu oft gute Ansätze nicht in Punkte ummünzen können. Das Spiel gegen Singen bietet nun die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen und den Weg aus der Abstiegszone einzuschlagen. Der Trainer sieht die Mannschaft bereit dafür: „Wir freuen uns auf das Heimspiel.“

Vor dem Kellerduell

Es ist ein Schlüsselspiel für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Mit einem Sieg gegen den Türkischen SV Singen könnte die Mannschaft nicht nur das Punktekonto aufbessern, sondern auch neues Selbstvertrauen tanken. Alles andere als drei Punkte wäre eine herbe Enttäuschung und würde den Druck weiter erhöhen.

Am Samstag zählt nur eins: Leidenschaft zeigen, Chancen nutzen und die Punkte in Bissingen behalten.