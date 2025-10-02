FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir hatten viele individuelle Fehler"

Schwache erste Halbzeit kostet das Spiel

Die Partie begann denkbar schlecht für die Gäste. Bereits in der 14. Minute traf Cristian Gilés Sanchez zur Führung für Neckarsulm, nur vier Minuten später legte er das 2:0 nach. Der FSV wirkte in dieser Phase unsicher, leistete sich zu viele Ballverluste und lud den Gegner zu Chancen ein. Mit dem frühen Rückstand war der Matchplan bereits über den Haufen geworfen.

Krak hadert mit Fehlern und fehlender Präzision

Nach der Begegnung fand Trainer Haris Krak klare Worte: „Wir waren heute leider zu unsauber mit dem Ball und haben verdient verloren. Wir hatten zudem viele individuelle Fehler, speziell in der ersten Halbzeit. Wir haben nie aufgegeben, aber konnten in unserer besten Phase nicht das Anschlusstor machen.“ Seine Analyse machte deutlich, dass die Mannschaft zwar Moral zeigte, am Ende aber nicht konsequent genug agierte, um das Spiel noch zu drehen.

Aufbäumen in der zweiten Halbzeit bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verbessert. Das Team erarbeitete sich mehr Ballbesitz, spielte mutiger nach vorne und drängte auf den Anschlusstreffer. Doch in den entscheidenden Situationen fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Die beste Phase der Gäste blieb torlos – und wurde in der 77. Minute bitter bestraft, als Cristian Gilés Sanchez seinen dritten Treffer erzielte und zum 3:0 erhöhte.

Max Stumm sorgt für späten Ehrentreffer

Nur zwei Minuten später gelang dem eingewechselten Max Stumm das 3:1. Er setzte damit ein kleines Ausrufezeichen, das allerdings keine Wende mehr brachte. Der FSV kämpfte bis zum Schluss, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. „Wir werden es aufarbeiten und weiter trainieren für das kommende Heimspiel“, kündigte Haris Krak an.

Bietigheim-Bissingen bleibt unter Druck

Mit der Niederlage bleibt der FSV auf Rang 14 der Tabelle hängen. Zehn Punkte aus elf Spielen sind eine Bilanz, die den Druck erhöht. Umso wichtiger wird die kommende Partie vor heimischem Publikum.

Nächster Gegner: 1. CfR Pforzheim

Am Freitag, 10. Oktober, empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen um 19 Uhr den 1. CfR Pforzheim. Die Gäste stehen mit 19 Punkten auf Rang vier und reisen als Favorit an. Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist es dennoch die Chance, mit Leidenschaft und Entschlossenheit zu Hause wichtige Punkte zu sammeln. Haris Krak weiß um die Bedeutung: Nur mit einer disziplinierten Defensive und klarer Chancenverwertung wird sein Team bestehen können.