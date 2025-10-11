FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir haben zu einfache Tore bekommen"

Schwacher Start und frühe Rückschläge

Die Partie begann mit viel Engagement auf beiden Seiten, doch der FSV fand zunächst keinen Zugriff. Bereits in der 22. Minute schlug der Favorit aus Pforzheim zu – Joao Victor Silveira Schick brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Gegentreffer zeigte Wirkung: Nur 14 Minuten später erhöhte Dominik Salz auf 2:0. Zwei bittere Rückschläge für die Gastgeber.

Für den FSV war es ein schwerer Schlag. Trainer Haris Krak sah, wie seine Mannschaft versuchte, Ruhe zu bewahren, aber den Rhythmus nicht fand. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu einfache Tore bekommen und mit unseren zwei Torchancen nicht das Tor gemacht“, sagte er nach der Partie. Diese frühen Gegentreffer zwangen sein Team, dem Rückstand hinterherzulaufen – eine Hypothek, die gegen eine spielstarke Pforzheimer Mannschaft kaum noch aufzuholen war.

Zweikämpfe, Wille, aber fehlende Durchschlagskraft

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Krak-Elf engagierter. Der FSV suchte den Weg nach vorne, erhöhte das Tempo und setzte in der Offensive Akzente über Emre Yalcin und Bleart Dautaj. Doch in den entscheidenden Momenten fehlte Präzision. „Es war sehr mühsam, dem Rückstand hinterherzurennen“, erklärte Haris Krak. „Wir haben alles versucht, aber auch in der zweiten Halbzeit ist uns der Anschlusstreffer nicht gelungen.“

Auch die Gelb-Rote Karte gegen Alexander Götz in der 77. Minute schwächte den Gastgeber zusätzlich. In Unterzahl war kein Aufbäumen mehr möglich. Stattdessen nutzte Pforzheim die Räume und erhöhte durch den eingewechselten Walter Vegelin in der Nachspielzeit auf 3:0.

Der FSV kämpft, bleibt aber unter Wert

Trotz des klaren Ergebnisses war das Engagement des FSV 08 Bietigheim-Bissingen nicht zu übersehen. Die Mannschaft versuchte, über den Kampf ins Spiel zu finden und kam nach der Pause zu zwei guten Möglichkeiten, die allerdings ungenutzt blieben. Haris Krak resümierte: „Es lag aber auch an Pforzheim, die es sehr gut gespielt haben und verdient als Sieger vom Platz sind.“ Seine Worte zeigen Respekt, aber auch den Anspruch, es künftig besser zu machen.

Tabellensituation verschärft sich

In der Tabelle bleibt die Lage angespannt. Mit zehn Punkten aus zwölf Spielen steht der FSV auf Rang 14. Der 1. CfR Pforzheim dagegen festigt mit 22 Punkten den dritten Platz hinter dem VfR Mannheim und dem VfR Aalen. Der Druck auf Bissingen wächst.

Blick nach vorn: Nächster Gegner SV Oberachern

Am kommenden Samstag, 18. Oktober, geht es für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen zum Auswärtsspiel nach Oberachern. Der Tabellenfünfte zeigt sich aktuell stabil und schwer zu bespielen. Für den FSV wird es darauf ankommen, die individuellen Fehler zu reduzieren und defensiv kompakter zu stehen. Mit der Leidenschaft aus den letzten Heimspielen und einem klaren Fokus auf Effizienz will die Krak-Elf endlich wieder punkten.