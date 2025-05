FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir haben uns nichts vorzuwerfen"

Mutiger Auftritt ohne Ertrag

„Wir haben uns nichts vorzuwerfen, haben alles gegeben und Chancen gehabt, auch in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit“, sagte Krak nach dem Abpfiff. Der FSV hielt in der Anfangsphase gut mit und erspielte sich Gelegenheiten, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Mannheim nutzte seine Möglichkeiten konsequenter – und genau das war der Unterschied.

Zwei Gegentore vor der Pause entscheiden die Richtung

Die Partie begann ausgeglichen. Der FSV verteidigte organisiert und lauerte auf Umschaltmomente. Doch in der 36. Minute war es Jannik Marx, der für Mannheim zum 1:0 traf. Nur sieben Minuten später erhöhte Pasqual Pander auf 2:0 (43.). „Mannheim hatte gleich viele Chancen – und die machen eben die Tore und führen zur Halbzeit 2:0“, so Krak.

Der VfR sorgte für eine komfortable Halbzeitführung – eine Hypothek, die dem FSV den Wind aus den Segeln nahm. Dabei war die Leistung bis dahin keineswegs schlecht. Der FSV zeigte sich diszipliniert und konzentriert, aber wie so oft im Fußball: Tore entscheiden Spiele – und die erzielte an diesem Tag nur Mannheim.

Chancen zum Anschluss – dann der entscheidende Konter

Mit neuem Schwung kam Bissingen aus der Kabine. Die Mannschaft erspielte sich zwei gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer, doch auch in dieser Phase fehlte das letzte Quäntchen Konsequenz im Abschluss. „Anfang der zweiten Halbzeit haben wir zwei Chancen für den Anschluss, machen das Tor aber nicht“, resümierte Krak.

In der 66. Minute folgte die Vorentscheidung: Kevin Krüger vollendete zum 3:0. „Danach war es eigentlich vorbei und ein verdienter Sieg für Mannheim, waren zielstrebiger und effektiver zum Tor“, räumte der FSV-Coach ein.

Personalprobleme erschweren die Aufgabe

Die Ausgangslage war ohnehin nicht ideal: Mit Pero Mamic und Vincent Fitze fehlten dem FSV zwei wichtige Stützen im Aufgebot. Trainer Haris Krak musste umbauen. Trotz der Ausfälle zeigte sich der FSV kämpferisch, war taktisch gut eingestellt und hielt lange Zeit dagegen. „Wir haben heute ohne Pero Mamic und Vincent Fitze antreten müssen, dafür haben wir es ordentlich gemacht“, betonte Krak, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machte.

Blick auf die Tabelle – und nach vorne

In der Tabelle bleibt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 37 Punkten. Jeder Punkt zählt in dieser Phase der Saison, und der FSV weiß, dass er sich keine Ausrutscher erlauben darf. Umso größer wird die Bedeutung des kommenden Heimspiels gegen den Tabellenletzten FC 08 Villingen II.

Vorbereitung auf das „wichtige Heimspiel“

Am kommenden Samstag (10. Mai, 15:30 Uhr) empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen. Haris Krak formuliert das Ziel klar: „Fokus liegt ganz klar auf das nächste Heimspiel gegen Villingen. Wir werden uns in der Woche neu vorbereiten und mit neuen Kräften und hoffentlich auch mit den zwei Rückkehrern in das wichtige Heimspiel gehen.“ Der Trainer hofft, dass sowohl Pero Mamic als auch Vincent Fitze rechtzeitig zurückkehren – ihre Erfahrung und Präsenz wären in einer Partie, in der es vor allem auf Kontrolle und Geduld ankommt, von enormer Bedeutung.