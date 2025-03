FSV 08 Bietigheim-Bissingen: „Wir freuen uns auf ein intensives Spiel“

Wiedergutmachung nach Niederlage in Oberachern

Die vergangene Partie in Oberachern verlief für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen alles andere als optimal. Von Beginn an fand die Mannschaft nicht richtig ins Spiel und geriet früh in Rückstand. In der zweiten Halbzeit zeigte der FSV zwar eine bessere Leistung, kassierte jedoch in einer Druckphase das 0:2. Am Ende setzte Oberachern mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Nach der Niederlage will der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in Reutlingen eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft hat unter der Woche intensiv gearbeitet, um sich optimal auf das Spiel vorzubereiten.

Reutlingen mit starken Auftritten – FSV mit breiterem Kader

Der kommende Gegner SSV Reutlingen befindet sich aktuell auf Rang acht der Tabelle und hat sich zuletzt mit starken Auftritten gefestigt. Besonders im eigenen Stadion zeigte sich das Team kampfstark und schwer zu bespielen.

Trainer Haris Krak weiß um die Herausforderung: „Reutlingen hat zuletzt starke Auftritte hingelegt. Uns ist bewusst, dass wir nur mit maximalem Einsatz und hoher Intensität Punkte aus Reutlingen mitnehmen können.“ Gleichzeitig sieht der FSV-Coach eine gute Entwicklung innerhalb der eigenen Mannschaft: „Positiv ist, dass unser Kader wieder breiter aufgestellt ist. Einige zuletzt verletzte Spieler konnten ins Training zurückkehren, sodass wir mit einer schlagkräftigen Mannschaft auftreten können.“

Das Hinspiel: Deutlicher Heimsieg für den FSV

Im Hinspiel konnte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen 3:0-Heimsieg feiern. Bereits in der siebten Minute brachte Alexander Götz die Gastgeber in Führung, ehe Steven Neupert in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Mikail Arslan kurz vor Schluss mit dem 3:0. Zudem sah Reutlingens Onesi Kuengienda in der 88. Minute die Rote Karte. Doch Trainer Krak warnt davor, sich auf dem deutlichen Hinspiel-Erfolg auszuruhen: „Wir freuen uns auf ein intensives Spiel und werden alles daransetzen, in Reutlingen zu punkten.“

Bietigheim-Bissingen braucht Effizienz vor dem Tor

Ein entscheidender Faktor für das Auswärtsspiel wird die Chancenverwertung sein. In Oberachern zeigte der FSV in der zweiten Halbzeit eine deutlich bessere Leistung, konnte aber keine der eigenen Möglichkeiten nutzen. Das soll sich in Reutlingen ändern.

Mit Blick auf die Tabelle ist die Partie für beide Mannschaften von hoher Bedeutung. Reutlingen könnte mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern, während der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit drei Punkten wichtige Zähler im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte sammeln könnte.

Anpfiff im Stadion an der Kreuzeiche

Das Spiel wird am Samstag um 15 Uhr im Stadion an der Kreuzeiche angepfiffen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen wird alles daran setzen, die Niederlage aus der Vorwoche vergessen zu machen und mit einem Erfolg aus Reutlingen zurückzukehren.