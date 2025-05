FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel"

Kein Druck, aber klare Ambitionen

„Wir freuen uns auf das attraktive Auswärtsspiel“, sagt Haris Krak, Trainer des FSV 08. „Grundsätzlich sind wir froh, dass es tatsächlich kein Finalspiel ist, aber wir werden trotzdem versuchen, das Maximum rauszuholen.“ Denn selbst am letzten Spieltag geht es für die Biessinger noch um etwas: „Wir können eventuell auch ein, zwei Plätze in der Tabelle klettern – und es wäre für uns natürlich ein sehr schöner Abschluss.“

Sieg gegen Fellbach bringt Erleichterung

Mit dem 3:1-Heimerfolg gegen den SV Fellbach am vergangenen Wochenende stellte der FSV die Weichen endgültig auf Klassenerhalt. Nach frühem Rückstand durch einen Foulelfmeter zeigte die Mannschaft Moral: Nikolaos Dobros glich per Strafstoß aus, Matthias Stüber drehte das Spiel noch vor der Pause, Steven Neupert setzte spät den Schlusspunkt. Der Erfolg bedeutete den rechnerisch sicheren Verbleib in der Oberliga – ein Ziel, das der FSV trotz schwieriger Phasen in eigener Hand behielt und letztlich souverän erreichte.

Hinspiel gegen Aalen: Defensive Stabilität auf beiden Seiten

Das Hinspiel zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem VfR Aalen endete torlos – ein seltenes Ergebnis in einer Liga, die für Offensivfußball bekannt ist. Vor 468 Zuschauern neutralisierten sich beide Mannschaften, wobei der FSV mit einer disziplinierten Defensivleistung überzeugte.

Im Rückspiel will der FSV mutig auftreten. Aalen belegt vor dem letzten Spieltag Rang fünf – die Mannschaft von Petar Kosturkov, der sein letztes Spiel als VfR-Trainer machen wird, ist spielstark und vor allem zu Hause gefährlich. Doch der FSV reist mit Selbstvertrauen an – und mit dem Willen, sich für eine gute Rückrunde zu belohnen.

Tabellenlage: Platz zwölf ist sicher – mehr ist möglich

Mit aktuell 43 Punkten steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Rang zwölf. Für den FSV ergibt sich damit die Chance, mit einem Auswärtserfolg in Aalen auf Platz zehn oder elf zu springen – ein Erfolgserlebnis zum Abschluss.

Abschied mit Charakter und Leistung

Für Trainer Haris Krak geht es im letzten Spiel auch darum, ein Zeichen für die kommende Saison zu setzen. Die Mannschaft hat über weite Strecken der Rückrunde Charakter gezeigt, Rückschläge weggesteckt und wichtige Spiele gewonnen. Der Klassenerhalt und die Entwicklung vieler junger Spieler sind Resultate kontinuierlicher Arbeit – in Aalen soll dies noch einmal sichtbar werden.