FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir brauchen eine Leistungssteigerung"

Erfolgreicher Pokalabend mit nervenaufreibender Schlussphase

Der WFV-Pokal hatte es erneut in sich – auch für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Beim ambitionierten Landesligisten FV Löchgau erwischte die Mannschaft von Trainer Haris Krak einen Traumstart. Bereits in der dritten Minute brachte Alexander Götz den FSV in Führung. Doch trotz weiterer Chancen blieb der zweite Treffer aus. "Das Pokalspiel hat so angefangen wie man es sich eigentlich wünscht, wir haben ein frühes Tor gemacht", erklärte Krak. "Aber was wir verpasst haben, war das zweite Tor nachzulegen, speziell in der ersten Halbzeit."

So blieb Löchgau im Spiel – und kam in der fünften Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch zum Ausgleich: Furkan Yumurtaoglu traf zum 1:1. "Somit war Löchgau im Spiel und hat das Tor in der Nachspielzeit gemacht", fasste Krak zusammen. Doch der FSV schüttelte sich, ging in die Verlängerung und zeigte erneut Moral. In der 113. Minute war es Angelo Di Stefano, der den entscheidenden Treffer erzielte. "Für uns dann nochmal gut gegangen in der Verlängerung und sind eine Runde weiter, das war unser Ziel und das haben wir erreicht."

Lernprozess aus Essingen-Niederlage

Trotz des erfolgreichen Pokalauftritts ist der Blick zurück auf den Ligaauftakt gegen den TSV Essingen nicht vergessen. Beim 1:2 verlor der FSV nicht nur das Spiel, sondern auch wichtige Punkte zum Saisonstart. Die späte Entscheidung durch Benjamin Dudda in der 84. Minute ließ die Enttäuschung groß werden.