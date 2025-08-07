FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir brauchen eine Leistungssteigerung"

Nach dem dramatischen 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung beim Landesligisten FV Löchgau steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der dritten Runde des WFV-Pokals. Nun richtet sich der Blick auf das erste Heimspiel der neuen Oberligasaison gegen den 1. FC Normannia Gmünd, der mit einem furiosen 5:1-Erfolg gestartet ist. Trainer Haris Krak fordert von seiner Mannschaft eine klare Leistungssteigerung. Das Duell gegen die robuste und offensivstarke Normannia wird ein echter Gradmesser für die Frühform des FSV. Trotz des Pokalerfolgs bleibt der Auftakt in der Liga gegen Essingen präsent – mit dem ersten Dreier soll nun der Anschluss hergestellt werden.
Erfolgreicher Pokalabend mit nervenaufreibender Schlussphase
Der WFV-Pokal hatte es erneut in sich – auch für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Beim ambitionierten Landesligisten FV Löchgau erwischte die Mannschaft von Trainer Haris Krak einen Traumstart. Bereits in der dritten Minute brachte Alexander Götz den FSV in Führung. Doch trotz weiterer Chancen blieb der zweite Treffer aus. "Das Pokalspiel hat so angefangen wie man es sich eigentlich wünscht, wir haben ein frühes Tor gemacht", erklärte Krak. "Aber was wir verpasst haben, war das zweite Tor nachzulegen, speziell in der ersten Halbzeit."
So blieb Löchgau im Spiel – und kam in der fünften Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch zum Ausgleich: Furkan Yumurtaoglu traf zum 1:1. "Somit war Löchgau im Spiel und hat das Tor in der Nachspielzeit gemacht", fasste Krak zusammen. Doch der FSV schüttelte sich, ging in die Verlängerung und zeigte erneut Moral. In der 113. Minute war es Angelo Di Stefano, der den entscheidenden Treffer erzielte. "Für uns dann nochmal gut gegangen in der Verlängerung und sind eine Runde weiter, das war unser Ziel und das haben wir erreicht."
Lernprozess aus Essingen-Niederlage
Trotz des erfolgreichen Pokalauftritts ist der Blick zurück auf den Ligaauftakt gegen den TSV Essingen nicht vergessen. Beim 1:2 verlor der FSV nicht nur das Spiel, sondern auch wichtige Punkte zum Saisonstart. Die späte Entscheidung durch Benjamin Dudda in der 84. Minute ließ die Enttäuschung groß werden.
Klares Ziel vor dem Heimspielauftakt
Mit der Pokalerfahrung im Rücken und den Lehren aus der Auftaktniederlage ist die Marschroute für das erste Heimspiel der Saison klar. "Uns ist aber auch klar, dass wir eine deutliche Leistungssteigerung gegen Normannia Gmünd brauchen", betont Haris Krak. Die Gäste reisen mit dem Rückenwind eines 5:1-Kantersiegs an und belegen nach dem ersten Spieltag Platz eins der Tabelle. "Es ist eine sehr robuste Mannschaft mit Stärken in der Offensive, da müssen wir dagegen halten und effektiv in unserer Chancenverwertung sein."
Die Erwartung ist hoch – bei Team und Trainer gleichermaßen. "Wir freuen uns auf das erste Heimspiel und werden alles dafür tun, um die ersten drei Punkte zu holen", so Krak kämpferisch. Die intensive Pokalpartie gegen Löchgau dürfte zumindest dafür sorgen, dass die Mannschaft im Rhythmus ist.
Spannung verspricht auch ein Blick auf die Tabelle
Während Normannia Gmünd die Spitzenposition innehat, rangiert der FSV mit null Punkten noch auf Rang 14 – punktgleich mit mehreren Teams, die ebenfalls unterlegen waren. Ein Heimsieg würde neuen Schwung in die Anfangsphase der Saison bringen.
Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 15:30 Uhr iin Bissingen.